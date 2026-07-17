مەملەكەتتىك گرانتقا وتە الماعان تالاپكەرلەرگە تاعى قانداي مۇمكىندىك بار
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتىنا وتە الماعان تالاپكەرلەر اكىمدىكتەردىڭ، «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورىنىڭ، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جانە ءبىرقاتار كومپانيالاردىڭ ءبىلىم گرانتتارىنا ۇمىتكەر بولا الادى.
بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ كوميتەتى باسقارماسىنىڭ باسشىسى جانداۋلەت قۇدايبەرگەنوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LivE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ەسەبىنەن بولىنەتىن مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارىنا كونكۋرس 20-شىلدەگە دەيىن جالعاسادى. ال ونىڭ قورىتىندىسى 10-تامىزعا دەيىن جاريالانادى.
- مەملەكەتتىك گرانتتان بولەك تالاپكەرلەر ءۇشىن باسقا دا مۇمكىندىكتەر قاراستىرىلعان. سونىڭ ءبىرى - جەرگىلىكتى اكىمدىكتەر بولەتىن گرانتتار. بۇل وكىلەتتىك اكىمدىكتەرگە 2019-جىلى بەرىلدى. سودان بەرى جەرگىلىكتى بيۋجەت ەسەبىنەن جىل سايىن شامامەن 2,5-3 مىڭ ءبىلىم گرانتى ءبولىنىپ كەلەدى، - دەدى جانداۋلەت قۇدايبەرگەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، تالاپكەرلەر «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورىنىڭ ءبىلىم گرانتتارىنا دا ۇمىتكەر بولا الادى. بۇل گرانتتار نەگىزىنەن ۇ ب ت- دان جوعارى بال جيناعانىمەن، مەملەكەتتىك گرانت يەگەرى اتانباعان الەۋمەتتىك وسال توپتاعى تالاپكەرلەرگە بەرىلەدى.
بۇدان بولەك، ءتۇرلى ۇيىمدار مەن ءىرى كومپانيالار ءدا وز قاراجاتى ەسەبىنەن ءبىلىم گرانتتارىن بولەدى.
- بىلتىر Freedom Bank ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن ءبىلىم گرانتتارىن ءبولدى. بۇدان بولەك، «قازاتومونەركاسىپ» تە تالاپكەرلەرگە ارنالعان ءوز گرانتتارىن ۇسىندى. ال دوكتورانتۋرا دەڭگەيىندە «قازاقمىس» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ كادر دايارلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى كوميتەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك گرانتتار كونكۋرسىنىڭ قورىتىندىسى شىققاننان كەيىن مينيسترلىك تالاپكەرلەرگە ارنالعان بالاما گرانتتاردىڭ ارنايى ءتىزىمىن جاريالايدى.
- مەملەكەتتىك گرانتتان بولەك قايدا وقۋعا تۇسۋگە بولاتىنى جونىندەگى ارنايى ءتىزىم مىندەتتى تۇردە جاريالانادى. وعان اكىمدىكتەردىڭ، قوعامدىق قورلاردىڭ، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جانە ءتۇرلى ۇيىمداردىڭ گرانتتارى ەنگىزىلەدى. بۇل ءتىزىمدى بيىل دا جاريالايمىز، - دەدى جانداۋلەت قۇدايبەرگەنوۆ.
كوميتەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى ءار گرانتتىڭ ءوز تالاپتارى بار ەكەنىن ايتتى. سوندىقتان مەملەكەتتىك گرانتقا وتە الماعان تالاپكەرلەر تالاپتارعا ساي كەلگەن جاعدايدا وزگە باعدارلامالار ارقىلى دا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولا الادى.
ەسكە سالايىق، بيىلعى نەگىزگى ۇ ب ت 10-مامىر مەن 10-شىلدە ارالىعىندا ءوتتى. تەستىلەۋگە 233 مىڭ تالاپكەر قاتىسىپ، ەكى مۇمكىندىگىن قوسا ەسەپتەگەندە تەست 422 مىڭ رەت تاپسىرىلدى.