مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەردىڭ تۋىستارىن قىزمەتكە الۋىنا بايلانىستى شەكتەۋلەر كۇشەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتتارى «قازاقستان زاڭناماسىنا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزەتىن زاڭ مەن وعان ىلەسپە قۇجاتتى قاراپ جاتىر.
قۇجاتتى تالقىلاۋ كەزىندە پالاتا سپيكەرى ماۋلەن اشىمبايەۆ مەملەكەت قىزمەت ىستەر جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى سالاۋات سىيلىبايەۆتان زاڭداعى تۋىستاردىڭ ءبىر قىزمەتتە ىستەۋىن شەكتەيتىن نورمالاردى ناقتىلاۋدى سۇرادى.
- شەكتەۋدىڭ ءتورت ءتۇرىن ەنگىزۋدى ۇسىنىپ وتىرمىز. بىرىنشىدەن، باسشىنىڭ تىكەلەي باعىنىسىندا ونىمەن تۋىس ادامدار جۇمىس ىستەي المايدى دەگەن قازىر دە بار نورما كۇشىن ساقتايدى. ەكىنشىدەن، ۇسىنىلاتىن زاڭ بويىنشا، باسشى مەملەكەتتىك ورگاننىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىنە جاقىن تۋىستارىن تاعايىنداي المايدى. ءتىپتى تىكەلەي باعىنىشتى بولماسا دا، تاعايىنداي المايدى. بۇعان دەيىن وسىنداي پراكتيكا ماسەلە بولعان. باسشىنىڭ ورىنباسارى جاۋاپ بەرەتىن سالاداعى دەپارتامەنت ديرەكتورلىعىنا ءوز تۋىسىن تاعايىنداپ، بۇل مەنىڭ قاداعالاۋىما جاتپايتىن سالا دەپ جالتاراتىن. تاعايىنداۋ عانا ەمەس، مۇنداي قاتىناستا ءبىر قىزمەتتە جۇرە دە المايدى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، زاڭناماعا «جاۋاپتى سالا» ۇعىمى ەنگىزىلەدى.
- باسشى جاۋاپتى سالادا ەشقانداي جاقىن تۋىسى بولماۋ كەرەك.
تورتىنشىدەن، ۆەدومستۆولىق باقىلاۋداعى قىزمەتتەردە دە تۋىستىق قاتىناسقا شەكتەۋ قويىلادى. مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك، ىشكى اۋديت قىزمەتتەرى بولادى. وسى سالادا دا تۋىستاردىڭ ءبىر سالادا قىزمەت ەتۋىنە شەكتەۋ قويىلادى. مىسالى، رەسپۋبليكاداعى باسشىنىڭ تۋىسى وبلىستاعى، اۋدانداعى سالالارىندا جۇمىس ىستەي المايدى. باسقاشا ايتساق، ءىشى قاۋىپسىزدىك سالاسىنىڭ باسشىسى وبلىستىق نەمەسە اۋداندىق دەڭگەيدە ءدال سونداي قىزمەتتى اتقاراتىن تۋىسى بولسا، ول قىزمەتىندە جۇمىس ىستەي المايدى،-دەدى سالاۋات سىيلىبايەۆ.
بۇعان دەيىن پروكۋراتۋرا مەن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتكە قابىلداۋ ەرەجەسى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.