مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قانداي زاڭ بۇزۋشىلىقتارعا ءجيى جول بەرەدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بيىل مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋىنىڭ ەكى فاكتىسى انىقتالدى. وسىعان وراي مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى انتيكوررۋپتسيالىق شەكتەۋلەر تۋرالى قر مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ وبلىس بويىنشا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسقار بايمۇقانوۆتان مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قانداي تالاپتاردى ءجيى بۇزاتىنىن سۇراپ بىلدىك.
- اسقار قايىرجان ۇلى، وڭىردە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋىنا قاتىستى قانداي زاڭبۇزۋشىلىقتار انىقتالدى؟
- ءيا، ەكى دەرەك انىقتالىپ وتىر. ءبىرىنشى جاعدايدا سوتتىڭ زاڭدى كۇشىنە ەنگەن شەشىمى نەگىزىندە مەملەكەتتىك قىزمەتشى زاڭ تالاپتارىن بۇزعان تەرىس قىلىعى ءۇشىن مەملەكەتتىك قىزمەتتەن بوساتىلدى.
ەكىنشى جاعدايدا مەملەكەتتىك قىزمەتشى بالا كۇتىمى بويىنشا دەمالىستا ءجۇرىپ، جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلگەن. ءىستى قاراۋ ناتيجەسىندە سوت ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 154-بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىپ، 605 مىڭ تەڭگە مولشەرىندە ايىپپۇل سالدى.
مۇندا ءبىر ماڭىزدى جايتتى اتاپ وتكەن ءجون. بالا كۇتىمى بويىنشا دەمالىستا بولۋ مەملەكەتتىك قىزمەتشى مارتەبەسىن توقتاتپايدى جانە زاڭدا بەلگىلەنگەن انتيكوررۋپتسيالىق شەكتەۋلەردى ساقتاۋ مىندەتىنەن بوساتپايدى.
- بۇگىندە وڭىردە مەملەكەتتىك ورگاندارعا ءتان سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرى قانداي؟
- ەڭ ءجيى كەزدەسەتىنى - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ زاڭنامادا بەلگىلەنگەن انتيكوررۋپتسيالىق شەكتەۋلەردى ساقتاماۋىنا بايلانىستى. اتاپ ايتقاندا، جاقىن تۋىستاردىڭ ءبىر مەملەكەتتىك ورگاندا تىكەلەي باعىنىستىلىقتا جۇمىس ىستەۋى جانە مۇددەلەر قاقتىعىسى.
كەيدە مۇنداي زاڭ بۇزۋشىلىقتار فورمالدى ماسەلە رەتىندە قابىلدانادى. الايدا ولار شەشىمدەردىڭ وبەكتيۆتى قابىلدانباۋىنا جانە قىزمەتتىك وكىلەتتىكتەردىڭ جەكە مۇددە ءۇشىن پايدالانىلۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ءبىزدىڭ نەگىزگى مىندەتىمىز - مۇنداي تاۋەكەلدەردى اۋىر سالدارعا جەتكىزبەي دەر كەزىندە انىقتاپ، جويۋ.
- مەملەكەتتىك قىزمەتشى كاسىپكەرلىكپەن ءىس جۇزىندە اينالىسپاسا دا، جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەۋدە تۇرا الا ما؟
- جوق. مەملەكەتتىك قىزمەتشى ءۇشىن جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋدىڭ ءوزى زاڭ تالاپتارىنا قايشى كەلەدى.
سونىمەن قاتار «مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى» جاڭا زاڭدا مەملەكەتتىك قىزمەتكە كەلگەنگە دەيىن جەكە كاسىپكەر نەمەسە شارۋا (فەرمەر) قوجالىعىنىڭ مۇشەسى بولعان ازاماتتارعا قاتىستى ارنايى نورما قاراستىرىلعان.
ولارعا مەملەكەتتىك لاۋازىمعا تاعايىندالعان كۇننەن باستاپ التى اي ىشىندە كاسىپكەرلىك قىزمەتىن توقتاتۋعا جانە (نەمەسە) تيەسىلى مۇلكىن يەلىكتەن شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى.
وسى مەرزىم ىشىندە مەملەكەتتىك قىزمەتشى كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋعا نەمەسە وزىنە تيەسىلى مۇلىكتى باسقارۋعا قۇقىعى جوق. ەگەر بەلگىلەنگەن مەرزىمدە قاجەتتى شارالار قابىلدانباسا، بۇل مەملەكەتتىك قىزمەتتەن بوساتۋعا نەگىز بولادى.
- مۇنداي زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ورگاندار قانداي جۇمىستارعا باسىمدىق بەرۋى كەرەك؟
- ەڭ الدىمەن، انىقتالعان فاكتىلەرگە عانا ارەكەت ەتۋ جەتكىلىكسىز. مۇددەلەر قاقتىعىسىنىڭ تۋىنداۋىنا جانە زاڭدا بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەردىڭ ساقتالماۋىنا اكەلۋى مۇمكىن جاعدايلاردى الدىن الا انىقتاۋ ماڭىزدى.
سونداي-اق جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلەتىن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىنىڭ ماڭىزى زور. ءاربىر مەملەكەتتىك قىزمەتشى وزىنە قانداي شەكتەۋلەر قولدانىلاتىنىن، مۇددەلەر قاقتىعىسى قانداي جاعدايدا تۋىندايتىنىن جانە ونىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قانداي ارەكەت ەتۋ قاجەت ەكەنىن ناقتى ءبىلۋى ءتيىس.
ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - تەك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاپ، كىنالىلەردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ عانا ەمەس. ەڭ باستىسى - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن وزدەرى الدىن الاتىن جانە زاڭ تالاپتارىن مۇلتىكسىز ساقتايتىن قىزمەتتىك مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ.
بۇعان دەيىن جامبىل وبلىسىندا مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە 735 مىڭ تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىنعانىن جازعان ەدىك.