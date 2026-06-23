مەملەكەتتىك قىزمەت سالاسىنداعى وزگەرىستەر: قانداي رەفورمالار ەنگىزىلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات – 23-ماۋسىم قازاقستاندا مەملەكەتتىك قىزمەتشى كۇنى اتالىپ وتەدى. مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگى مەن ازاماتتاردىڭ ءومىر ساپاسى وسى سالا ماماندارىنىڭ ەڭبەگىنە بايلانىستى.
اتاۋلى كۇن ب ۇ ۇ باستاماسىمەن بەكىتىلدى. 2002 -جىلى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 23-ماۋسىمدى مەملەكەتتىك قىزمەتشى كۇنى دەپ جاريالاپ، ۇيىمعا مۇشە ەلدەرگە ونى مەملەكەتتىك دەڭگەيدە اتاپ ءوتۋدى ۇسىندى. ال قازاقستاندا مەرەكە 2013 -جىلى رەسمي تۇردە كۇنتىزبەگە ەنگىزىلدى.
بۇگىندە رەسپۋبليكادا 83 مىڭنان استام مەملەكەتتىك قىزمەتشى بار. كادرلىق قۇرامنىڭ 56,2 پايىزى، ال باسشىلىق قۇرامنىڭ 40 پايىزى - ايەلدەر. بۇل سەكتورداعى مامانداردىڭ ورتاشا جاسى 40,5 جاس بولسا، ال ولاردىڭ 33,2 پايىزى 35 جاسقا دەيىنگى جاس ماماندار. جۇيەدەگى ورتاشا جۇمىس ءوتىلى - 12 جىل.
مەملەكەتتىك قىزمەتشى بولۋ زور جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتەدى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرنەشە رەت اتاپ وتكەندەي، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ باستى مىندەتى - حالىققا جانە مەملەكەتكە قىزمەت ەتۋ. ونىڭ سوزىنشە، مەملەكەتتىك اپپارات وكىلدەرى جۇمىسقا جەكە باسىنىڭ ابىروي-بەدەلى ءۇشىن ەمەس، ەلگە پايدا تيگىزەمىن دەگەن شىنايى تالپىنىسپەن كەلۋى كەرەك.
ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋدا نەگىزگى ءرولدى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر اتقارادى. ولار قوعام مەن مەملەكەت مۇددەسىن باستى ورىنعا قويىپ، جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنىپ، باستاماشىل بولىپ، ناقتى ناتيجەلەرگە ۇمتىلۋى ءتيىس.
سول سەبەپتى، مەملەكەتتىك قىزمەت كاسىبي ءبىلىم مەن زاڭنامانى تەرەڭ ءتۇسىنۋدى عانا ەمەس، سونداي-اق، مورالدىق اسىل قاسيەتتەردى، جاۋاپكەرشىلىكتى جانە كوپپەن جۇمىس ىستەي ءبىلۋدى تالاپ ەتەدى. سالاعا جاس مامانداردى تارتۋعا ايرىقشا كوڭىل بولىنەدى. ويتكەنى، ولار مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ بولاشاعىن ايقىندايدى.
مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى زاڭعا قول قويىلدى: نە وزگەرەدى
سوڭعى جىلداردا ەلىمىزدە مەملەكەتتىك اپپاراتتى جاڭعىرتۋعا، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ دەربەستىگىن كەڭەيتۋگە، جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋدى كۇشەيتۋگە ارنالعان ءبىرقاتار رەفورما جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
سەكتورداعى نەگىزگى جايتتاردىڭ ءبىرى - بيىل مەملەكەت باسشىسى «مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى» زاڭعا جانە زاڭناماداعى ىلەسپە تۇزەتۋلەرگە قول قويدى.
قۇجاتتا مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە بىلىكتى مامانداردى ۇستاپ قالۋعا باعىتتالعان كەشەندى شارالار قامتىلعان. مىسالى، قىزمەتتە «كولدەنەڭ» وسۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن مەحانيزم ەنگىزىلدى، ياعني، ماماندار ۇزاق جىل ءبىر قىزمەتتى اتقارا ءجۇرىپ، دەڭگەيى (ساناتى) مەن جالاقىسى وسەدى.
بۇعان 2024-2029 -جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتتىك قىزمەتتى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى نەگىز بولىپ وتىر. ول مەملەكەتتىك اپپاراتتى ودان ءارى كاسىبيلەندىرىپ، كادرلىق ۇدەرىستەردى سيفرلاندىرماق.
سونىمەن بىرگە، زاڭدا جالاقىنى كەمىندە ءۇش جىلدا ءبىر يندەكساتسيالاۋ نورماسى بەكىتىلگەن. قازىر مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى ورتاشا ايلىق تابىس 440 مىڭ تەڭگە شاماسىندا.
الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەر دە ايتارلىقتاي ارتتى. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر باسقا ەلدى مەكەنگە اۋىسقان جاعدايدا ارناۋلى تولەمدەر تولەنەدى؛ ەڭبەك دەمالىسىنا جۇمىس وتىلىنە بايلانىستى قوسىمشا دەمالىس كۇندەرى قوسىلادى؛ كوپجىلدىق جۇمىس ءوتىلى جانە مەملەكەتتىك ماراپاتتارى بولسا، زەينەتكە شىققاندا، ءبىر رەتتىك سىياقى بەرىلەدى.
كادرلىق ۇدەرىستەردىڭ اشىقتىعى مەن ولاردى سيفرلاندىرۋ دا نازاردا. ىرىكتەۋ كەزەڭدەرى «ە-قىزمەت» جۇيەسى ارقىلى ەلەكتروندى فورماتقا اۋىستىرىلادى. ودان بولەك، ۇمىتكەرلەردى بايقاۋسىز جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ءۇشىن الدىن- الا دايىنداۋ مەحانيزمى ەنگىزىلىپ جاتىر.
مۇنداي جەڭىلدىكتەرمەن قاتار، تالاپ تا كۇشەيتىلىپ كەلەدى. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ پاتريوتتىعىنا، كاسىبيلىگىنە، اشىقتىعىنا، ەتيكالىق نورمالاردى ساقتاۋىنا، ءمىنسىز بەدەلىنە جانە جەمقورلىقتان اۋلاق بولۋىنا ءمان بەرىلەدى.
سونداي-اق، زاڭ قوسىمشا ەڭبەك كەپىلدىكتەرىن بەكىتتى. اتاپ ايتقاندا، جۇمىس ۋاقىتىنىڭ ۇزاقتىعى رەتتەلىپ جاتىر، ياعني ادەتتەگى مىندەتتى كەستەدەن تىس جانە دەمالىس كۇندەرىندە جۇمىس ىستەگەندەرگە وتەماقى تولەنبەك. ال كىشكەنتاي بالالارى بار اتا-انالارعا، جۇكتى ايەلدەرگە جانە وتباسىنداعى جاقىنىن كۇتىپ- باپتاپ، قاراۋى ءتيىس قىزمەتكەرلەرگە جۇمىس كەستەسىندە جەڭىلدىكتەر جاسالىپ، بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ەركىندىك بەرىلەدى. سونىمەن قاتار، ماماندىقتىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا ارنالعان باستامالار دا بار. ماسەلەن، جەڭىلدەتىلگەن تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارىنا قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرۋ؛ باسقا ەلدى مەكەنگە كوشسە، وتەماقى تولەۋ؛ قىزمەت بابىمەن اۋىسقان مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ پەرزەنتتەرىنە بالاباقشالاردان كەزەكسىز ورىن ۇسىنۋ ت. ب. اتاۋعا بولادى.
زاماناۋي مەملەكەتتىك قىزمەتشى قانداي بولۋى كەرەك
زاڭنامالىق وزگەرىستەرمەن قاتار، مەملەكەتتىك قىزمەت قۇندىلىقتارىنىڭ تەرەڭدەپ-جەتىلۋىنە دە ايرىقشا ءمان بەرىلىپ كەلەدى. بۇگىندە شەنەۋنىكتەردەن كاسىبيلىك پەن ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋدەن بولەك قوعام الدىندا جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنۋ تالاپ ەتىلەدى.
«زاڭ مەن ءتارتىپ» ۇستانىمى، «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسى جانە «ادال ازامات» قۇندىلىقتىق باعىتى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ نەگىزگى جاڭا مودەلدەرىنە اينالدى. ولار اشىقتىققا، ادالدىققا، ادىلدىككە جانە جۇرت مۇددەسىنە جۇمىس ىستەۋگە ۇندەيدى.
مۇنداي جۇيەدە مەملەكەتتىك قىزمەتشى اكىمشىلىك مىندەتتەردى اتقارۋشى بولىپ قانا قويماي، مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى كوپىردىڭ دە رولىن وينايدى. سول ارقىلى ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋعا اتسالىسادى.