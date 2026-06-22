مەملەكەتتىك كەڭەسشى الەۋمەتتىك سالاعا سيفرلىق قۇرالداردى ەنگىزۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين مەن بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا وتباسى، ايەل جانە بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن ءبىرىڭعاي «111» بايلانىس ورتالىعىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ولاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋ بارىسىندا ەرلان قارين سالاعا جاڭا تسيفرلىق قۇرالداردى ەنگىزۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى الەۋمەتتىك سالاداعى ناقتى مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋ كەزىندە سيفرلىق تەحنولوگيالارعا نەگىزدەلگەن قاراپايىم سمارت-شەشىمدەر كەڭىنەن قولدانىلا باستاعانىن ايتتى.
- بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىندا مەكتەپتەرگە ءداستۇرلى تەلەفون قوڭىراۋلارىنا زاماناۋي بالاما رەتىندە QR- كودتاردى ورنالاستىرا باستادىق. جاڭا ءتاسىل مىڭداعان بالاعا بىلىكتى پسيحولوگيالىق كومەكتىڭ ۋاقتىلى كورسەتىلۋىنە، ال جەكەلەگەن جاعدايلاردا قايعىلى جاعدايلاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەدى ەرلان قارين.
سونداي-اق ازاماتتاردىڭ E-otinish جانە E-gov سيفرلىق پلاتفورمالارى ارقىلى جولداعان وتىنىشتەرىن تالداۋ جۇمىسى بەلسەندى قولدانىلا باستادى. حالىقتىڭ ناقتى سۇرانىسىن سارالاۋ نەگىزىندە مەملەكەتتىك ورگاندار ازاماتتاردىڭ مۇددەسىنە ساي جۇيەلى شەشىمدەر قابىلداۋدا.
- سيفرلىق تەحنولوگيالارعا نەگىزدەلگەن جاڭا تاسىلدەردىڭ بارلىعى ءوز ناتيجەسىن بەرىپ، مەملەكەت قابىلدايتىن شەشىمدەردىڭ تيىمدىلىگى مەن جەدەلدىگىن ارتتىرۋدا. سوندىقتان قوعامدىق كوممۋنيكاتسيالار سالاسىندا سيفرلىق قۇرالداردى بارىنشا بەلسەندى ەنگىزۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەلىك دينارا زاكيەۆا بالالاردى قورعاۋ سالاسىنداعى ەڭ ماڭىزدى وقيعا - بالا قۇقىعىن قورعاۋ باسقارمالارىنىڭ قۇرىلۋى ەكەنىن ايتقان ەدى.