مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىنىڭ ناتيجەسى قاشان جاريالانادى
استانا. قازاقپارات - 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى كونكۋرسىنىڭ قورىتىندىسى 10-تامىزعا دەيىن جاريالانادى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى كونكۋرسىنا قاتىسقان تالاپكەرلەر مەن ولاردىڭ اتا-انالارى گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمىن رەسمي اقپارات كوزدەرى ارقىلى بىلە الادى.
گرانت كونكۋرسىنىڭ قورىتىندىسىن مىنا رەسمي اقپارات كوزدەرىنەن كورۋگە بولادى:
- ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەكتىڭ رەسمي پاراقشالارى؛
- ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتى؛
- مينيسترلىكتىڭ Telegram, Facebook جانە Instagram جەلىلەرىندەگى رەسمي پاراقشالارى.
ايتا كەتەيىك، كەيىنگى بەس جىلدا ءبىلىم گرانتتارىنىڭ سانى شامامەن 30 مىڭعا ارتتى.