KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىنىڭ ناتيجەسى قاشان جاريالانادى

    استانا. قازاقپارات - 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى كونكۋرسىنىڭ قورىتىندىسى 10-تامىزعا دەيىن جاريالانادى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى حابارلادى.

    гранты
    Фото: gov.kz

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى كونكۋرسىنا قاتىسقان تالاپكەرلەر مەن ولاردىڭ اتا-انالارى گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمىن رەسمي اقپارات كوزدەرى ارقىلى بىلە الادى.

    گرانت كونكۋرسىنىڭ قورىتىندىسىن مىنا رەسمي اقپارات كوزدەرىنەن كورۋگە بولادى:

    - ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەكتىڭ رەسمي پاراقشالارى؛

    - ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتى؛

    - مينيسترلىكتىڭ Telegram, Facebook جانە Instagram جەلىلەرىندەگى رەسمي پاراقشالارى.

    ايتا كەتەيىك، كەيىنگى بەس جىلدا ءبىلىم گرانتتارىنىڭ سانى شامامەن 30 مىڭعا ارتتى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور