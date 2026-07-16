مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى قاشان جاريالانادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنىڭ قورىتىندىسى مەن گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى 10-تامىزعا دەيىن جاريالانادى.
بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گۇلزات جاراسوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ جالعاسىپ جاتىر.
- قۇجاتتاردى 20-شىلدەنى قوسا العانعا دەيىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى، ونىڭ ىشىندە ۆيرتۋالدى قابىلداۋ كوميسسيالارى نەمەسە eGov.kz پورتالى ارقىلى تاپسىرۋعا بولادى. كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن جەكە كۋالىك، ۇبت سەرتيفيكاتى، ءبىلىم تۋرالى قۇجات، فوتوسۋرەت جانە قاجەت بولعان جاعدايدا جەڭىلدىك ساناتىن راستايتىن قۇجاتتار ۇسىنىلادى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
ەسكە سالايىق، بيىلعى نەگىزگى ۇ ب ت 10-مامىر مەن 10-شىلدە ارالىعىندا ءوتتى. تەستىلەۋگە 233 مىڭ تالاپكەر قاتىسىپ، ەكى مۇمكىندىگىن قوسا ەسەپتەگەندە تەست 422 مىڭ رەت تاپسىرىلدى.