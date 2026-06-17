مەملەكەتتىك «دارىن» جاستار سىيلىعىنا بايقاۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعى - عىلىم، شىعارماشىلىق، قوعامدىق قىزمەت سالالارىندا جەمىستى ەڭبەگىمەن كوزگە تۇسكەن، سونداي-اق جوعارى سپورتتىق جەتىستىكتەرى ءۇشىن دارىندى جاستاردى مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ ماقساتىندا ۇسىنىلادى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، بايقاۋ «ادەبيەت»، «عىلىم»، «ديزاين جانە بەينەلەۋ ونەرى»، «جۋرناليستيكا»، «كلاسسيكالىق مۋزىكا»، «قوعامدىق قىزمەت»، «سپورت»، «تەاتر جانە كينو»، «ەسترادا»، «حالىق شىعارماشىلىعى» اتتى 10 نوميناتسيا بويىنشا وتەدى.
سىيلىق الۋعا حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق كونكۋرستاردىڭ، فەستيۆالدەر مەن ءتۇرلى شارالاردىڭ لاۋرەاتتارى، رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيلەردەگى سپورتتىق جارىستاردىڭ جۇلدەگەرلەرى مەن جەڭىمپازدارى، سونداي-اق قىزمەتى يننوۆاتسيالىق جانە ءتيىستى سالا مەن تۇتاستاي قوعامدى دامىتۋعا ىقپال ەتكەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 35 جاسقا دەيىنگى ازاماتتارى ۇمىتكەر بولا الادى.
«دارىن» جاستار سىيلىعىن الۋعا كانديداتۋرالاردى ورتالىق، جەرگىلىكتى جانە وزگە دە مەملەكەتتىك ورگاندار، قوعامدىق بىرلەستىكتەر جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا تىركەلگەن وزگە دە زاڭدى تۇلعالار جۇرگىزەدى جانە مىناداي قۇجاتتاردى قاعاز جانە ەلەكتروندىق تۇردە جىبەرەدى:
1) كانديداتتىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتىڭ كوشىرمەسى؛
2) وسى قاعيدالارعا قوسىمشاعا سايكەس نىسان بويىنشا «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىن الۋعا ارنالعان تىركەۋ ءوتىنىمى؛
3) ءوتىنىشحات پەن سىيلىق الۋعا ىزدەنۋشىنىڭ جەتىستىكتەرى تۋرالى انىقتاما؛
4) ماراپاتتاۋ ديپلومدارىنىڭ، گراموتالاردىڭ، العىس حاتتاردىڭ كوشىرمەلەرى (بولعان جاعدايدا)؛
5) كانديداتتىڭ نەمەسە كانديدات تۋرالى ماقالالاردىڭ، جاريالانىمداردىڭ كوشىرمەلەرى (بولعان جاعدايدا)؛
6) بانكتىك شوتتىڭ بولۋى تۋرالى انىقتامانىڭ كوشىرمەسى؛
7) كانديداتتىڭ جەتىستىكتەرى تۋرالى راستايتىن ماتەريالدار (بولعان جاعدايدا).
جەڭىمپازدارعا «دارىن مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى» اتاعى بەرىلەدى جانە ولار ديپلوممەن، توسبەلگىمەن سونداي-اق قارجىلاي سىيلىقپەن ماراپاتتالادى.
ايتا كەتەيىك، «دارىن» جاستار سىيلىعى 1992 -جىلى تاعايىندالعان. ءار جىلدارى اتالعان سىيلىقتى ءتۇرلى سالاداعى 380 دان استام ازامات يەلەنگەن بولاتىن.
- كونكۋرسقا قاتىسۋعا قۇجاتتار 2026 -جىلعى 17-ماۋسىمنان 17-قىركۇيەك ارالىعىندا (قوسا العاندا) قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى (قاعاز نۇسقا) مىنا مەكەنجاي بويىنشا: استانا قالاسى، ماڭگىلىك ەل داڭعىلى 8، «مينيسترلىكتەر ءۇيى» عيماراتىنىڭ 14-كىرەبەرىسىندە، ال (ەلەكتروندىق نۇسقا) daryn2026kz@gmail.com پوشتاسى ارقىلى قابىلدانادى. انىقتاما تەلەفوندارى: 87172740525، 87172741843، (جۇمىس كۇندەرى، ساع. 9:00-دەن 18:30-عا دەيىن)، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن داستان ساتپايەۆ «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىن العانىن جازعان ەدىك.