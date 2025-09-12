ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبانى(ە س ق) الۋ جەڭىلدەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ 11-قىركۇيەگىندە «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى قازاقستاندا ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا (ە س ق) الۋ جۇيەسى جەڭىلدەتىلگەنىنە تۋرا ءبىر اي بولعانىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا كىلتىن ونلاين دا، ح ق ك و-عا بارىپ تا الۋعا بولاتىن. ال 11-تامىزدان باستاپ ە س ق بەرۋ ءراسىمى تولىقتاي ونلاين-فورماتقا اۋىستىرىلدى.
وسىعان بايلانىستى ن ي ت بەينەنۇسقاۋلىقتى تاعى دا كورسەتتى:
«ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا - بۇل ءسىزدىڭ جەكە قولىڭىزدىڭ سيفرلىق بالاماسى. ول جەكە باسىڭىزدى راستايدى جانە قۇجاتتاردى ەلەكتروندىق فورماتتا كۋالاندىرادى. ە س ق-نىڭ زاڭدى كۇشى بار جانە ول ونلاين مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋ ءۇشىن كەڭىنەن قولدانىلادى»، - دەپ ءتۇسىندىردى قازاقستاندىقتارعا.
الايدا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ۇمىتپاعان ءجون: ە س ق كىلتتەرىن ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرمەي، قورعالعان جەردە ساقتاڭىز. كۇردەلى ءارى بىرەگەي قۇپياسوزدەر قولدانىڭىز، كىلتتەردىڭ وزەكتىلىگىن ۇنەمى تەكسەرىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا كەرى قايتارىپ وتىرىڭىز.
«بوگدە ادامنىڭ ە س ق-سىن بەرۋ نەمەسە پايدالانۋ - ەكى تاراپقا دا: بەرگەن جانە قابىلداعان ادامعا دا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان»، - دەپ قوستى «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى.