    ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبانى(ە س ق) الۋ جەڭىلدەدى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ 11-قىركۇيەگىندە «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى قازاقستاندا ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا (ە س ق) الۋ جۇيەسى جەڭىلدەتىلگەنىنە تۋرا ءبىر اي بولعانىن ايتتى.

    эцқ
    فوتو: Kazinform

    بۇعان دەيىن ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا كىلتىن ونلاين دا، ح ق ك و-عا بارىپ تا الۋعا بولاتىن. ال 11-تامىزدان باستاپ ە س ق بەرۋ ءراسىمى تولىقتاي ونلاين-فورماتقا اۋىستىرىلدى.

    وسىعان بايلانىستى ن ي ت بەينەنۇسقاۋلىقتى تاعى دا كورسەتتى:

    «ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا - بۇل ءسىزدىڭ جەكە قولىڭىزدىڭ سيفرلىق بالاماسى. ول جەكە باسىڭىزدى راستايدى جانە قۇجاتتاردى ەلەكتروندىق فورماتتا كۋالاندىرادى. ە س ق-نىڭ زاڭدى كۇشى بار جانە ول ونلاين مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋ ءۇشىن كەڭىنەن قولدانىلادى»، - دەپ ءتۇسىندىردى قازاقستاندىقتارعا.

    الايدا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ۇمىتپاعان ءجون: ە س ق كىلتتەرىن ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرمەي، قورعالعان جەردە ساقتاڭىز. كۇردەلى ءارى بىرەگەي قۇپياسوزدەر قولدانىڭىز، كىلتتەردىڭ وزەكتىلىگىن ۇنەمى تەكسەرىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا كەرى قايتارىپ وتىرىڭىز.

    «بوگدە ادامنىڭ ە س ق-سىن بەرۋ نەمەسە پايدالانۋ - ەكى تاراپقا دا: بەرگەن جانە قابىلداعان ادامعا دا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان»، - دەپ قوستى «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
