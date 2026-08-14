ەلەكترمەن جابدىقتاۋ تولىق كولەمدە قالپىنا كەلتىرىلدى - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا «KEGOC» ا ق جەلىلەرى بويىنشا ەلەكترمەن جابدىقتاۋ تولىق كولەمدە قالپىنا كەلتىرىلدى، دەپ حابارلادى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىرگى ۋاقىتتا وڭىرلىك ەنەرگيامەن جابدىقتاۋشى ۇيىمدار جەكەلەگەن تۇتىنۋشىلاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن قوسۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جاقىن ۋاقىتتا ەلەكترمەن جابدىقتاۋ تولىق كولەمدە قالپىنا كەلتىرىلەدى.
- سونىمەن قاتار، جەكەلەگەن پابليكتەردە وزبەكستانداعى ەلەكترمەن جابدىقتاۋداعى ىركىلىستەر قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسىندەگى اپات سالدارىنان ورىن الدى دەگەن اقپارات تارالۋدا. اتالعان اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاعداي قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىندا.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قازاقستاننىڭ كەي وڭىرلەرىندەگى ەلەكتردىڭ اجىراتىلۋىنا تۇسىنىكتەمە بەرگەن بولاتىن.