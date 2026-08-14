KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلەكترمەن جابدىقتاۋ تولىق كولەمدە قالپىنا كەلتىرىلدى - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى

    استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا «KEGOC» ا ق جەلىلەرى بويىنشا ەلەكترمەن جابدىقتاۋ تولىق كولەمدە قالپىنا كەلتىرىلدى، دەپ حابارلادى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Отключения электроснабжения произошли в Узбекистане
    Фото: uzdaily.uz

    قازىرگى ۋاقىتتا وڭىرلىك ەنەرگيامەن جابدىقتاۋشى ۇيىمدار جەكەلەگەن تۇتىنۋشىلاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن قوسۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جاقىن ۋاقىتتا ەلەكترمەن جابدىقتاۋ تولىق كولەمدە قالپىنا كەلتىرىلەدى.

    - سونىمەن قاتار، جەكەلەگەن پابليكتەردە وزبەكستانداعى ەلەكترمەن جابدىقتاۋداعى ىركىلىستەر قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسىندەگى اپات سالدارىنان ورىن الدى دەگەن اقپارات تارالۋدا. اتالعان اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جاعداي قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىندا.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قازاقستاننىڭ كەي وڭىرلەرىندەگى ەلەكتردىڭ اجىراتىلۋىنا تۇسىنىكتەمە بەرگەن بولاتىن.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور