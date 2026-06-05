مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىن نىعايتۋ - الدىڭعى قاتاردى مىندەتتىڭ ءبىرى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - اشىق ديالوگ جۇرگىزۋ، ازاماتتاردىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن ەسكەرىپ، ارىز-شاعىمىنا دەر كەزىندە جاۋاپ بەرۋ ەلدەگى تۇبەگەيلى وزگەرىستەردىڭ وزەگى سانالادى.
بۇل تۋرالى ەلورداداعى «اكىمشىلىك ادىلەت جانە ونىڭ قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولى» اتتى حالىقارالىق فورۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- جاڭا عانا فورۋم تاقىرىبى بويىنشا وزەكتى ويلار مەن قۇندى پىكىرلەر ايتىلدى. الداعى ۋاقىتتا ۇكىمەت بۇل جۇمىستى مىندەتتى تۇردە نازاردا ۇستايدى. شىن مانىندە، بۇگىنگى جيىننىڭ ءمان-ماڭىزى ايرىقشا. مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىن نىعايتۋ - قازاقستان ءۇشىن الدىڭعى قاتاردى مىندەتتىڭ ءبىرى. ەلىمىز تۇراقتى دامۋى ءۇشىن حالىق پەن بيلىك اراسىندا ءوزارا سەنىم جانە كەلىسىم بولۋى كەرەك. بۇل - مىزعىماس قاعيدا. ءبىراق مۇنداي كەلىسىم وزدىگىنەن پايدا بولمايتىنى انىق. قوعامدىق كەلىسىم - بۇل كوپقىرلى تاباندى جۇمىستىڭ ناتيجەسى. سوندىقتان مەن پرەزيدەنت رەتىندە وسى وتە وزەكتى ماسەلەگە باسا ءمان بەرەمىن،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرىپ جاتقانىن ەسكە سالدى.
- اشىق ديالوگ جۇرگىزۋ، ازاماتتاردىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن ەسكەرىپ، ارىز-شاعىمىنا دەر كەزىندە جاۋاپ بەرۋ - ەلدەگى تۇبەگەيلى وزگەرىستەردىڭ وزەگى سانالادى. وسى ماڭىزدى جۇمىسقا بيلىكتىڭ ءار دەڭگەيدەگى وكىلدەرى، سونىڭ ىشىندە مينيسترلەر، اكىمدەر، دەپۋتاتتار بەلسەندى تۇردە قاتىسۋى كەرەك. بۇل - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ كونستيتۋتسيالىق مىندەتى،- دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ق ر جوعارعى سوتىنىڭ ءتوراعاسى اسلامبەك مەرعاليەۆ اكىمشىلىك سوتتار جۇمىسىنىڭ العاشقى جىلدارى رەفورمانىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتكەنىن ايتتى.