KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى زاڭعا قول قويدى: ءماسليحاتقا قانداي جاڭا وكىلەتتىك بەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت «مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى.

    қол қойды
    Фото: Ақорда

    اتاپ ايتقاندا، زاڭناماعا ءماسليحات اپپاراتى باسشىسىنىڭ قۇزىرەتىن ايقىندايتىن جاڭا باپ ەنگىزىلدى.

    ونىڭ نەگىزگى فۋنكتسيالارى:

    - ءماسليحات اپپاراتىنىڭ قىزمەتىنە باسشىلىق ەتەدى؛

    - ءوز قۇزىرەتى شەگىندە اپپارات قىزمەتىن ۇيىمداستىرادى، ۇيلەستىرەدى جانە باقىلايدى؛

    - ءماسليحات اپپاراتىنىڭ «ب» كورپۋسىنىڭ مەملەكەتتىك اكىمشىلىك قىزمەتشىلەرىن مەملەكەتتىك لاۋازىمدارعا تاعايىندايدى جانە قىزمەتتەن بوساتادى؛

    - ءماسليحات اپپاراتىنىڭ تارتىپتىك جانە كونكۋرستىق كوميسسيالارىنىڭ قىزمەتىنە جالپى باسشىلىق جاسايدى؛

    - قىزمەتتىك ءتارتىپتىڭ ساقتالۋىن باقىلايدى؛

    - ءماسليحات اپپاراتىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرىن ءىسساپارعا جىبەرۋ، ەڭبەك دەمالىسىن بەرۋ، ماتەريالدىق كومەك كورسەتۋ، دايارلاۋ، قايتا دايارلاۋ جانە بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، كوتەرمەلەۋ، ۇستەمەاقىلار بەلگىلەۋ ماسەلەلەرىن شەشەدى؛

    - ءماسليحات اپپاراتىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرىنىڭ تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىگى ماسەلەلەرىن قارايدى؛

    - ءوز قۇزىرەتى شەگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى زاڭناماسى تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتەدى؛

    - ءماسليحات سەسسيالارىن، تۇراقتى جانە ۋاقىتشا كوميسسيالاردىڭ وتىرىستارىن ۇيىمداستىرادى؛

    - ءماسليحات شەشىمدەرىنىڭ جوبالارىن، ءماسليحات دەپۋتاتتارىن ءىس-ساپارعا جىبەرۋ تۋرالى بۇيرىقتاردى جانە ءماسليحات ءتوراعاسى نەمەسە تۇراقتى كوميسسيا ءتوراعاسى بولماعان جاعدايدا مىندەتتەردى جۇكتەۋ جونىندەگى قۇجاتتاردى دايىندايدى؛

    - دەپۋتاتتاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ءىس-شارالارىن ۇيىمداستىرادى؛

    - زاڭنامادا جانە باسقا دا نورماتيۆتىك اكتىلەردە كوزدەلگەن وزگە دە وكىلەتتىكتەردى جۇزەگە اسىرادى.

    سونىمەن قاتار ءماسليحاتتارعا مىناداي قۇقىقتار بەرىلدى:

    - اكىمدەردىڭ حالىقپەن كەزدەسۋلەرى بارىسىندا كوتەرىلگەن پروبلەمالىق ماسەلەلەردى شەشۋ جونىندەگى ءىس-قيمىل جوسپارلارىنىڭ ورىندالۋ ناتيجەلەرىن قاراۋ؛

    - بيۋدجەتتىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىنا قاتىسۋ؛

    - ەلدى مەكەندەردى سانيتارلىق تازارتۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ؛

    - تەكسەرۋ كوميسسيالارىنىڭ ءتوراعالارى مەن مۇشەلەرىنە تارتىپتىك جازا قولدانۋ.

    بۇدان بولەك، زاڭ دەپۋتاتتىق ساۋالداردى قاراۋ مەرزىمىن 30 كۇننەن 15 كۇنگە دەيىن قىسقارتادى جانە جەرگىلىكتى قوعامداستىق جينالىستارىنىڭ وكىلەتتىكتەرىن كەڭەيتەدى. سونداي-اق قۇجاتقا سايكەس، ءبىر ادام وبلىستىق، اۋداندىق ءماسليحاتتىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا نەمەسە استانا ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىن قاتارىنان ەكى مەرزىمنەن ارتىق اتقارا المايدى دەگەن شەكتەۋ ەنگىزىلگەن ەدى.

    اتالعان زاڭ بيىل 26-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    سونىمەن قاتار ءماسليحات دەپۋتاتتارىنا بيۋدجەتكە تۇزەتۋ ەنگىزۋ ۋاكىلەتىن بەرەتىن زاڭ جوباسى ماقۇلداندى.

    بيلىك جانە ساياسات مەملەكەت باسشىسى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور