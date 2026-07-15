مەملەكەت باسشىسى زاڭعا قول قويدى: ءماسليحاتقا قانداي جاڭا وكىلەتتىك بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت «مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى.
اتاپ ايتقاندا، زاڭناماعا ءماسليحات اپپاراتى باسشىسىنىڭ قۇزىرەتىن ايقىندايتىن جاڭا باپ ەنگىزىلدى.
ونىڭ نەگىزگى فۋنكتسيالارى:
- ءماسليحات اپپاراتىنىڭ قىزمەتىنە باسشىلىق ەتەدى؛
- ءوز قۇزىرەتى شەگىندە اپپارات قىزمەتىن ۇيىمداستىرادى، ۇيلەستىرەدى جانە باقىلايدى؛
- ءماسليحات اپپاراتىنىڭ «ب» كورپۋسىنىڭ مەملەكەتتىك اكىمشىلىك قىزمەتشىلەرىن مەملەكەتتىك لاۋازىمدارعا تاعايىندايدى جانە قىزمەتتەن بوساتادى؛
- ءماسليحات اپپاراتىنىڭ تارتىپتىك جانە كونكۋرستىق كوميسسيالارىنىڭ قىزمەتىنە جالپى باسشىلىق جاسايدى؛
- قىزمەتتىك ءتارتىپتىڭ ساقتالۋىن باقىلايدى؛
- ءماسليحات اپپاراتىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرىن ءىسساپارعا جىبەرۋ، ەڭبەك دەمالىسىن بەرۋ، ماتەريالدىق كومەك كورسەتۋ، دايارلاۋ، قايتا دايارلاۋ جانە بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، كوتەرمەلەۋ، ۇستەمەاقىلار بەلگىلەۋ ماسەلەلەرىن شەشەدى؛
- ءماسليحات اپپاراتىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرىنىڭ تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىگى ماسەلەلەرىن قارايدى؛
- ءوز قۇزىرەتى شەگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى زاڭناماسى تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتەدى؛
- ءماسليحات سەسسيالارىن، تۇراقتى جانە ۋاقىتشا كوميسسيالاردىڭ وتىرىستارىن ۇيىمداستىرادى؛
- ءماسليحات شەشىمدەرىنىڭ جوبالارىن، ءماسليحات دەپۋتاتتارىن ءىس-ساپارعا جىبەرۋ تۋرالى بۇيرىقتاردى جانە ءماسليحات ءتوراعاسى نەمەسە تۇراقتى كوميسسيا ءتوراعاسى بولماعان جاعدايدا مىندەتتەردى جۇكتەۋ جونىندەگى قۇجاتتاردى دايىندايدى؛
- دەپۋتاتتاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ءىس-شارالارىن ۇيىمداستىرادى؛
- زاڭنامادا جانە باسقا دا نورماتيۆتىك اكتىلەردە كوزدەلگەن وزگە دە وكىلەتتىكتەردى جۇزەگە اسىرادى.
سونىمەن قاتار ءماسليحاتتارعا مىناداي قۇقىقتار بەرىلدى:
- اكىمدەردىڭ حالىقپەن كەزدەسۋلەرى بارىسىندا كوتەرىلگەن پروبلەمالىق ماسەلەلەردى شەشۋ جونىندەگى ءىس-قيمىل جوسپارلارىنىڭ ورىندالۋ ناتيجەلەرىن قاراۋ؛
- بيۋدجەتتىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىنا قاتىسۋ؛
- ەلدى مەكەندەردى سانيتارلىق تازارتۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ؛
- تەكسەرۋ كوميسسيالارىنىڭ ءتوراعالارى مەن مۇشەلەرىنە تارتىپتىك جازا قولدانۋ.
بۇدان بولەك، زاڭ دەپۋتاتتىق ساۋالداردى قاراۋ مەرزىمىن 30 كۇننەن 15 كۇنگە دەيىن قىسقارتادى جانە جەرگىلىكتى قوعامداستىق جينالىستارىنىڭ وكىلەتتىكتەرىن كەڭەيتەدى. سونداي-اق قۇجاتقا سايكەس، ءبىر ادام وبلىستىق، اۋداندىق ءماسليحاتتىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا نەمەسە استانا ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىن قاتارىنان ەكى مەرزىمنەن ارتىق اتقارا المايدى دەگەن شەكتەۋ ەنگىزىلگەن ەدى.
اتالعان زاڭ بيىل 26-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
سونىمەن قاتار ءماسليحات دەپۋتاتتارىنا بيۋدجەتكە تۇزەتۋ ەنگىزۋ ۋاكىلەتىن بەرەتىن زاڭ جوباسى ماقۇلداندى.