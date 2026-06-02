مەملەكەت باسشىسى يتاليا پرەزيدەنتىن رەسپۋبليكا كۇنىنىڭ 80 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللا مەن ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەرەكە - رەسپۋبليكا كۇنىنىڭ 80 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت قازاقستان مەن يتاليا اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ەرەكشە ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەلدىڭ سان قىرلى ىقپالداستىعى الداعى ۋاقىتتا دا قارقىندى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ سەردجو ماتتارەللانىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال يتاليا حالقىنا قۇت- بەرەكە تىلەدى. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى وسى ەلدىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىنە وراي يتاليا مينيسترلەر كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى دجوردجا مەلونيگە دە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، اقوردا 2-4-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديس قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنىن حابارلادى.