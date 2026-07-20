مەملەكەت باسشىسى يسپانيانى فۋتبولدان الەم چەمپيونى اتانۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى كورول VI فەليپە مەن بارشا يسپان حالقىن يسپانيا ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ فۋتبولدان الەم بىرىنشىلىگىندەگى جارقىن جەڭىسىمەن جانە ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتانۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ۇلتتىق قۇراماڭىزدىڭ جوعارى شەبەرلىگى، ۇيلەسىمدى كوماندالىق ويىنى جانە جەڭىسكە دەگەن جىگەرى ميلليونداعان جانكۇيەردى ءتانتى ەتتى. يسپانيانىڭ جاھاندىق دەڭگەيدە مويىندالعان فۋتبولدان وزىق تاجىريبەسى بارشاعا ۇلگى. وسى رەتتە بيىل قازاقستاندا «اتلەتيكو مادريد» كلۋبى اكادەمياسىنىڭ اشىلعانىن ەرەكشە قۋانىشپەن اتاپ وتەمىن. بۇل باستاما حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىق پەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، سونداي-اق جاستار اراسىنداعى بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋگە زور سەرپىن بەرەرىنە كامىل سەنەمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ VI فەليپەنىڭ ەل مۇددەسىنە باعىتتالعان يگى باستامالارىنا ساتتىلىك، ال دوستاس يسپان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل يسپانيا فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيونى اتىندى.