مەملەكەت باسشىسى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى كونفەرەنتسيادا ءسوز سويلەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنسياسىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى.
شاڭحايدا ءوتىپ جاتقان ءداستۇرلى جيىن بيىل «جارقىن بولاشاق ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى سەرىكتەستىك» تاقىرىبىنا ارنالىپ وتىر. مەملەكەت باسشىسى بۇل كونفەرەنتسيا قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ايتۋلى جەتىستىكتەرىن ايقىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- بۇگىندە دۇنيە جۇزىندەگى جاساندى ينتەللەكتىنى زەرتتەۋشىلەردىڭ جارتىسىنان استامى-قىتاي ەلىنىڭ وكىلدەرى. ج ي سالاسىنداعى پاتەنتتەردىڭ باسىم بولىگى قىتايلىق جاڭاشىل ماماندارعا تيەسىلى. ال ەلدىڭ قارقىندى يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەسى وزىق تەحنولوگيالاردىڭ كوپتەگەن باعىتىندا سونى سەرپىلىس جاساۋدا،-دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنتسياسىندا جاريالانعان «بارشا ادامزات يگىلىگىنە قىزمەت ەتەتىن ج ي» تۇجىرىمداماسىنا قولداۋ ءبىلدىردى.
- تەحنولوگيالىق پروگرەستى بارشانىڭ يگىلىگىنە اينالدىرۋعا كۇش-جىگەر جۇمىلدىرعاندا وسى ۇسىنىلعان قاعيداتتاردى باسشىلىققا العان ءجون دەپ سانايمىن. كەلەشەكتىڭ كەلبەتىن ءوزارا سەنىم مەن ورتاق مۇددەگە ساي تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناتىپ، سەرىكتەسە ارەكەت ەتەتىندەر ايقىندايدى. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن. وسى ورايدا ءتوراعا شي جينپيڭ ۇسىنعان «ادامزاتتىڭ ورتاق تاعدىرى قوعامداستىعىن» قۇرۋ تۋرالى تۇجىرىمدامانىڭ ماڭىزى زور. قازاقستان الىستى بولجاعان بۇل باستامانى جوعارى باعالايدى ءارى جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە ونىڭ وزەكتىلىگى ارتىپ كەلەدى دەپ سانايدى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازىرگى قىتايدىڭ دامۋ ستراتەگياسىن ايقىنداعان شي جينپيڭنىڭ كوشباسشىلىق قاسيەتتەرىنە ايرىقشا نازار اۋداردى
- ءبىزدىڭ ەلدە شي ءتوراعانى تاريحي اۋقىمداعى ءبىرتۋار كوشباسشى دەپ ەسەپتەيدى. ونىڭ پاراساتتى ءارى ورنىقتى باسشىلىعىمەن قىتاي ەلى وسىناۋ دۇربەلەڭگە تولى، بولجاۋسىز ءارى قاقتىعىستاردان كوز اشپاعان الەمدە جاڭا تابىستارعا باتىل قادام باسىپ كەلەدى. 2029-جىلى قازان ايىندا ەلدەرىڭىز قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلعانىنا 80 جىل تولۋىن اتاپ وتەدى. سەكسەن جىل - ءبىر ادامنىڭ تۇتاس عۇمىرى، ال قىتاي ونىڭ جارتىسىن ساياسي جانە ەكونوميكالىق دۇربەلەڭدەردىڭ زياندى سالدارىمەن كۇرەسۋگە سارپ ەتتى. نەبارى 40 جىل ىشىندە قارقىندى دامىعان قىتاي زور تابىسقا جەتىپ، كەدەيلىكتى تولىق ەڭسەردى جانە سان سالالى ەكونوميكاسى بار، اسىرەسە، جوعارى تەحنولوگيالار بويىنشا كوش باستاعان الەمدىك دەرجاۆاعا اينالدى. بۇل - قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى مەن ونىڭ بىلىكتى دە بىرەگەي جەتەكشىسى، ءتوراعا شي جينپيڭنىڭ ەڭبەگى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.