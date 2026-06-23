مەملەكەت باسشىسى ە و جانە ەۋروپالىق ينۆەستيتسيالىق بانكتىڭ رەسمي تۇلعالارىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ساۋدا جانە ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى جونىندەگى ەۋروكوميسسار ماروش شەفچوۆيچپەن، ەۋروپالىق وداقتىڭ ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى ەدۋاردس ستيپرايسپەن جانە ەۋروپالىق ينۆەستيتسيالىق بانكتىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى مارەك مورامەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ە و جانە ەيب جوعارى لاۋازىمدى وكىلدەرىمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ە و كوشباسشىلارى انتونيۋ كوشتامەن جانە ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن وتكەن كەلىسسوزدەر ناتيجەسىن جوعارى باعالاپ، كەزدەسۋدە استانا مەن بريۋسسەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا ءوزارا بەيىل ەكەندەرىن راستاعانىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى بۇل ساپاردىڭ ەكونوميكالىق قۇرامداس بولىگى، اتاپ ايتقاندا، قۇنى 12 ميلليارد دوللاردان اساتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەر مەن مەموراندۋمدارعا قول قويىلۋى ەۋروپالىق بيزنەستىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا جانە ەلدە جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالارعا دەگەن سەنىمىن بايقاتاتىنىن جەتكىزدى.
وسى ورايدا پرەزيدەنت ەۋروپالىق ينۆەستيتسيالىق بانكپەن سەرىكتەستىكتىڭ ناتيجەلى سيپاتىنا كوڭىلى تولاتىنىن اتاپ ءوتىپ، اتالعان قارجى ينستيتۋتىمەن الداعى ىنتىماقتاستىق قازاقستاننىڭ ورنىقتى ەكونوميكالىق دامۋىنا جانە وڭىرلىك ءوزارا بايلانىستاردى ارتتىرۋ باعىتىنداعى باستامالارىن ىلگەرىلەتۋگە سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ساۋدا جانە ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى جونىندەگى ەۋروكوميسسار ماروش شەفچوۆيچ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسمي ساپارى ەۋروپالىق وداق پەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ول وسى ساپار اياسىندا قول قويىلاتىن ماڭىزدى كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەر ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ بويىنشا ۇزاق جىلدار بويعى بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ناتيجەسى ەكەنىنە توقتالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار ءوزارا مۇددەلى سالالارداعى ورتاق باستامالاردى ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا كونسترۋكتيۆتى ديالوگتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق وداق باسشىلارىمەن بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداعان ەدى.