مەملەكەت باسشىسى توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكەنى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت توكيو گۋبەرناتورىنىڭ ساپارى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىندا ورناعان كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ 10 جىلدىعى قارساڭىندا ءوتىپ جاتقانىن، مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يۋريكو كويكەنىڭ جەتەكشىلىگىمەن توكيو الەمدەگى ەڭ قاۋىپسىز، تازا ءارى ءتيىمدى باسقارىلاتىن مەگاپوليستەردىڭ بىرىنە اينالعانىن ايتتى.
- ءسىزدى جاھاندىق دەڭگەيدەگى كورنەكتى ساياساتكەر رەتىندە تانيمىز. كورەگەن باسشىلىعىڭىز بەن ەلىڭىز ءۇشىن ۇزاق جىلدار بويى اتقارعان قىزمەتىڭىز قۇرمەتكە لايىق. قازاقستان جۇرتشىلىعى ءسىزدى مەملەكەت قايراتكەرى جانە ەلىمىزدىڭ دوسى، سەرىكتەسى دەپ بىلەدى. قازاقستاننىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىن دارىپتەۋگە باعىتتالعان ەڭبەگىڭىزدى جوعارى باعالايمىز. بۇل قوس حالىقتىڭ ىنتىماعىن ارتتىرا تۇسەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت جاپونياعا بىلتىر جاساعان رەسمي ساپارىن ىقىلاسپەن ەسكە الىپ، سونىڭ ناتيجەسىندە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىنە نازار اۋداردى.
- مەن توكيونىڭ «اقىلدى قالا» باعدارلاماسىمەن تانىستىم. بۇل ءبىزدىڭ قىزىعۋشىلىعىمىزدى تۋدىردى. سەبەبى ەلىمىزدە دە Smart City تۇجىرىمداماسىن ىلگەرىلەتىپ وتىرمىز. ءسىزدىڭ استاناعا كەلگەن ساپارىڭىز پايدالى بولارىنا سەنىمدىمىن. ويتكەنى ءبىز ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە مەگاپوليستى باسقارۋ تاجىريبەسىن زەردەلەۋگە ىنتالىمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
توكيو گۋبەرناتورى مەملەكەت باسشىسىنا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن جەتكىزدى
- ءسىزدىڭ كوشباسشىلىعىڭىزدى، سونداي-اق ەكونوميكالىق ءوسىم، جاساندى ينتەللەكت، سيفرلاندىرۋ جانە ينۆەستيتسيا تارتۋ باعىتتارىن دامىتۋدى كوزدەيتىن ىرگەلى رەفورمالارىڭىزدى جوعارى باعالايمىن. قازاقستان وڭىردەگى ەكونوميكاسى ءىرى، رەسۋرسى مول ەل رەتىندە ەۋروپا مەن ازيانى جالعايتىن ورتالىق ازياداعى باستى حاب ءرولىن نىعايتىپ كەلەدى،- دەدى يۋريكو كويكە.
پرەزيدەنت پەن گۋبەرناتور سيفرلىق تەحنولوگيا، يننوۆاتسيا، حالىقارالىق قارجى جانە ءبىلىم بەرۋ سەكىلدى نەگىزگى سالالاردا سەرىكتەستىك ورناتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنتتىڭ جاپونياعا ساپارى اياسىندا سوماسى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن 60 تان استام ەكىجاقتى قۇجاتقا قول قويىلعان ەدى.