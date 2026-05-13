    مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاندى قارسى الدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاندى قارسى الدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Тоқаев ва Эрдоған
    - ەلىمىزدىڭ شەكاراسىنا ەنگەن ساتتەن استانا اۋەجايىنا دەيىن تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ بورتىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قاپتالداسا ۇشتى. تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ كەلۋىنە وراي تراپ الدىندا قۇرمەت قاراۋىلى روتاسى ساپ تۇزەدى، - دەپ حابارلادى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Эрдоған рафиқаси билан
    ەكى ەلدىڭ جالاۋشالارىن ۇستاعان بالالار رەجەپ تاييپ ەردوعان باستاعان تۇركيا ەلىنىڭ رەسمي دەلەگاتسياسىنا «Ata yurda ho geldiniz!» - «اتاجۇرتقا قوش كەلدىڭىز!» دەپ ەكى تىلدە قوشەمەت كورسەتتى. سول ساتتە تۇركيا مەن قازاقستان تۋلارىن جەلبىرەتكەن تىكۇشاقتار الاڭ ۇستىمەن ۇشىپ ءوتتى.

    Давлат раҳбари Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоғанни кутиб олди
    اۋەجاي تەرمينالىندا جاس ونەرپازدار تۇرىك ەلىنىڭ كوشباسشىسىنا ارناپ «دومبىرا» كومپوزيتسياسىن ورىندادى.

    Эрдоған ва рафиқаси
    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ ۇشاعى استاناعا كەلىپ قونعانىن جازدىق.

    ёш санъаткорлар
    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور