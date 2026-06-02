مەملەكەت باسشىسى تازا ءارى پايدالى كوكونىس تۇرلەرىن وسىرەتىن جىلىجاي كەشەنىمەن تانىستى
قونايەۆ. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تازا ءارى پايدالى جاپىراقتى كوكونىس تۇرلەرىن وسىرەتىن GREEN ەسو زاماناۋي جىلىجاي كەشەنىنىڭ قىزمەتىمەن، سونداي-اق قازاقستان نارىعىنداعى وندىرىسكە قولدانىلاتىن تەحنولوگيالارمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
شارۋاشىلىقتاعى بارلىق ۇدەرىس حيميالىق وڭدەۋسىز، تىڭايتقىشتار مەن پەستيتسيدتەردى قولدانباي ىسكە اسىرىلادى. بۇگىندە 160 ادام ەڭبەك ەتەتىن كاسىپورىننىڭ ونىمدەرى قازاقستاننىڭ 10 قالاسىنا جەتكىزىلەدى.
پرەزيدەنت «لۋكومورە» تۇقىمباعى - باق ورتالىعىن ارالاپ كوردى. بۇل - اۆتوماتتاندىرىلعان جۇمىس ارقىلى جىلىنا 1,5 ميلليون تۇپكە دەيىن اعاش، ساندىك بۇتالار مەن گۇلدەر وسىرۋگە قاۋقارلى ەلىمىزدەگى ءىرى ورتالىق.
ونىڭ ونىمدەرى قالالارىمىزدىڭ بارلىعىندا سۇرانىسقا يە، سونىمەن قاتار وزبەكستان مەن قىرعىزستانعا ەكسپورتتالادى.
مەملەكەت باسشىسىنا Turanga ساندىك وسىمدىكتەر تۇقىمباعىن ۇيىمداستىرۋ اياسىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار جونىندە باياندالدى. وندا 130 مىڭعا جۋىق اعاش جانە 3,5 ميلليون ءتۇپ بۇتا ءوسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ بارىسىمەن تانىسقان ەدى.