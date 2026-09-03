مەملەكەت باسشىسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇحتار تىلەۋبەردىنى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مينيسترلىكتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىن ايقىنداپ، قازاقستاننىڭ ۇلتتىق مۇددەلەرىن دايەكتى تۇردە ىلگەرىلەتۋدى، تەڭگەرىمدى سىرتقى ساياساتتى نىعايتۋدى جانە ەكونوميكالىق ديپلوماتيانى دامىتۋدى تاپسىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا جانە شەتەلدەگى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ جونىندەگى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن الداعى حالىقارالىق ءىس-شارالاردىڭ كەستەسى قارالدى.
ايتا كەتەيىك، جاقىن كۇندەرى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن مۇحتار بەسكەن ۇلى تىلەۋبەردى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.