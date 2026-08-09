مەملەكەت باسشىسى سينگاپۋر پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسىنىڭ سينگاپۋر پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تارمان شانمۋگاراتنام مەن ونىڭ وتانداستارىن سينگاپۋردىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- پرەزيدەنت جەدەلحاتتا بۇل مەرەكە سينگاپۋر حالقى ءۇشىن ۇلتتىق بىرلىكتىڭ، مەملەكەت دەربەستىگىنىڭ جانە ورنىقتى دامۋدىڭ ايشىقتى بەلگىسى رەتىندە ەرەكشە مانگە يە ەكەنىن اتاپ وتكەن. سونىمەن قاتار قازاقستان مەن سينگاپۋر اراسىنداعى دوستىققا جانە ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى،-دەلىنگەن اقپاراتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تارمان شانمۋگاراتنامنىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس سينگاپۋر حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.