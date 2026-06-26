KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت تەلەراديو كەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرى كۇنى قارساڭىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ءىس باسقارماسىندا سالتاناتتى شارا ءوتتى.

    Госнаграды и благодарственные письма от Главы государства получили сотрудники ТРК Президента
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    پرەزيدەنت تەلەراديو كەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتاپ، مەملەكەتتىك ناگرادالار، العىس حاتتار مەن قۇرمەت گراموتالارى تابىس ەتىلدى.

    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالعاندار:

    قۇرالاي باياندينا — «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسى باسقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى؛

    ناعاشىبەك الدان - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا باسقارۋشى ديرەكتورى؛

    دانا رىسمۋحامەدوۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا باسقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى - ورىس رەداكسياسىنىڭ باس رەداكتورى.

    «شاپاعات» مەدالىمەن ماراپاتتالعاندار:

    مەرۋەرت وڭتاي - پرەزيدەنت ت ر ك ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشىسى؛

    سايات جايتيكوۆ - ت ءو ق تەلەۆيزيالىق جانە دەرەكتى جوبالار سەكتورىنىڭ جەتەكشى تەلەوپەراتورى؛

    جەڭىس احمەتجانوۆ - سيفرلىق مەديا جانە تاراتۋ ديرەكسياسىنىڭ باس رەداكتورى؛

    نۇرشاپاعات نەسىپبايەۆ - «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسى اقپاراتتىق-ساراپتامالىق باعدارلامالار قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى - باس رەداكتورى.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ العىس حاتتارىن العاندار:

    ريزابەك نۇسىپبەك - «قازاقپارات» - «كازينفورم» توتە جازۋ رەداكسياسىنىڭ شەف-رەداكتورى؛

    اسلان يسا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا مۋلتيمەديالىق كونتەنت ءوندىرۋ قىزمەتىنەي شەف-رەداكتورى؛

    ماحاباد سىزدىقوۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا ورىس رەداكسياسىنىڭ شەف-رەداكتورى؛

    ناتاليا بۋرەنكوۆا - «Jibek Joly» راديو ارناسىنىڭ جەتەكشىسى؛

    ولگا اسحوجينا - «Jibek Joly» راديو ارناسى باعدارلامالارىنىڭ جۇرگىزۋشىسى؛

    تالعات سەرىكوۆ - Web-ينتەرفەيستەر جانە ينفوگرافيكا قىزمەتىنىڭ مۋلتيمەديا ديزاينەرى؛

    يلزات سافارگاليەۆ - اقپاراتتىق تەحنولوگيالار IT- قىزمەتىنىڭ باس ينجەنەرى؛

    ايجان قاسىموۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا مۋلتيمەديالىق كونتەنت ءوندىرۋ قىزمەتىنىڭ ارنايى ءتىلشىسى؛

    التىناي ساعىندىقوۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا وڭىرلىك جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ ءتىلشىسى.

    ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ العىس حاتتارىن العاندار:

    دانيار رامازانوۆ - ت ءو ق دىبىسپەن قامتاماسىز ەتۋ سەكتورىنىڭ دىبىس رەجيسسەرى؛

    ازامات ەربولاتوۆ - دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ بەينەمونتاجشىسى؛

    اسقار شالوۆ - «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسى تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ قىزمەتى اپپاراتتىق-ستۋديالىق بلوگىنىڭ جەتەكشى ينجەنەرى؛

    ايدا ءىلىمجان - PR- قىزمەتتىڭ كەڭەسشىسى؛

    تاتيانا كورياكينا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا وڭىرلىك جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ ءتىلشىسى.

    ق ر  پ ءى ب قۇرمەت گراموتالارىمەن ماراپاتتالعاندار:

    رۋسلان تاۋەكەلوۆ - كوممۋنيكاسيا جانە ۇيلەستىرۋ قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى؛

    دانيرا ىسقاقوۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا ورىس رەداكسياسىنىڭ ءتىلشىسى؛

    دانيار ءجانالى - Digital-دامىتۋ ءبولىمىنىڭ project-مەنەدجەرى؛

    سايات سەرىك ۇلى - دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ بەينەمونتاجەرى؛

    اسىلبەك قۇسپانوۆ - «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسى رەجيسسەرلىك قىزمەتىنىڭ بەينەينجەنەرى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور