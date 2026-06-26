مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت تەلەراديو كەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرى كۇنى قارساڭىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ءىس باسقارماسىندا سالتاناتتى شارا ءوتتى.
پرەزيدەنت تەلەراديو كەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتاپ، مەملەكەتتىك ناگرادالار، العىس حاتتار مەن قۇرمەت گراموتالارى تابىس ەتىلدى.
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالعاندار:
قۇرالاي باياندينا — «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسى باسقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى؛
ناعاشىبەك الدان - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا باسقارۋشى ديرەكتورى؛
دانا رىسمۋحامەدوۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا باسقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى - ورىس رەداكسياسىنىڭ باس رەداكتورى.
«شاپاعات» مەدالىمەن ماراپاتتالعاندار:
مەرۋەرت وڭتاي - پرەزيدەنت ت ر ك ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشىسى؛
سايات جايتيكوۆ - ت ءو ق تەلەۆيزيالىق جانە دەرەكتى جوبالار سەكتورىنىڭ جەتەكشى تەلەوپەراتورى؛
جەڭىس احمەتجانوۆ - سيفرلىق مەديا جانە تاراتۋ ديرەكسياسىنىڭ باس رەداكتورى؛
نۇرشاپاعات نەسىپبايەۆ - «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسى اقپاراتتىق-ساراپتامالىق باعدارلامالار قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى - باس رەداكتورى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ العىس حاتتارىن العاندار:
ريزابەك نۇسىپبەك - «قازاقپارات» - «كازينفورم» توتە جازۋ رەداكسياسىنىڭ شەف-رەداكتورى؛
اسلان يسا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا مۋلتيمەديالىق كونتەنت ءوندىرۋ قىزمەتىنەي شەف-رەداكتورى؛
ماحاباد سىزدىقوۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا ورىس رەداكسياسىنىڭ شەف-رەداكتورى؛
ناتاليا بۋرەنكوۆا - «Jibek Joly» راديو ارناسىنىڭ جەتەكشىسى؛
ولگا اسحوجينا - «Jibek Joly» راديو ارناسى باعدارلامالارىنىڭ جۇرگىزۋشىسى؛
تالعات سەرىكوۆ - Web-ينتەرفەيستەر جانە ينفوگرافيكا قىزمەتىنىڭ مۋلتيمەديا ديزاينەرى؛
يلزات سافارگاليەۆ - اقپاراتتىق تەحنولوگيالار IT- قىزمەتىنىڭ باس ينجەنەرى؛
ايجان قاسىموۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا مۋلتيمەديالىق كونتەنت ءوندىرۋ قىزمەتىنىڭ ارنايى ءتىلشىسى؛
التىناي ساعىندىقوۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا وڭىرلىك جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ ءتىلشىسى.
ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ العىس حاتتارىن العاندار:
دانيار رامازانوۆ - ت ءو ق دىبىسپەن قامتاماسىز ەتۋ سەكتورىنىڭ دىبىس رەجيسسەرى؛
ازامات ەربولاتوۆ - دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ بەينەمونتاجشىسى؛
اسقار شالوۆ - «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسى تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ قىزمەتى اپپاراتتىق-ستۋديالىق بلوگىنىڭ جەتەكشى ينجەنەرى؛
ايدا ءىلىمجان - PR- قىزمەتتىڭ كەڭەسشىسى؛
تاتيانا كورياكينا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا وڭىرلىك جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ ءتىلشىسى.
ق ر پ ءى ب قۇرمەت گراموتالارىمەن ماراپاتتالعاندار:
رۋسلان تاۋەكەلوۆ - كوممۋنيكاسيا جانە ۇيلەستىرۋ قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى؛
دانيرا ىسقاقوۆا - «قازاقپارات» - «كازينفورم» ح ا ا ورىس رەداكسياسىنىڭ ءتىلشىسى؛
دانيار ءجانالى - Digital-دامىتۋ ءبولىمىنىڭ project-مەنەدجەرى؛
سايات سەرىك ۇلى - دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ بەينەمونتاجەرى؛
اسىلبەك قۇسپانوۆ - «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسى رەجيسسەرلىك قىزمەتىنىڭ بەينەينجەنەرى.