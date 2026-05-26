مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل كاۆەلاشۆيليدى جانە ونىڭ وتانداستارىن ۇلتتىق مەرەكە - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنت جەدەلحاتتا دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن قازاق-گرۋزين قارىم-قاتىناستارىن ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ميحايل كاۆەلاشۆيليدىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال گرۋزيا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
