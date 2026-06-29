مەملەكەت باسشىسى گرۋزيا پرەمەر-مينيسترىنە 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تابىستادى
استانا. KAZINFORM - ماراپاتتاۋ راسىمىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ يراكلي كوباحيدزەنى ەلىمىزدىڭ دوسى، كورەگەن كوشباسشى جانە ءوز ىسىنە بەرىلگەن مەملەكەت قايراتكەرى دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ءسىزدىڭ تەگەۋرىندى باسشىلىعىڭىزدىڭ ارقاسىندا گرۋزيا اۋقىمدى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالار جۇرگىزىپ، ازاماتتارىنىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتىپ، ايماقتاعى نەگىزگى سەرىكتەستەردىڭ قاتارىندا ۇستانىمىن كۇشەيتە ءتۇستى. گرۋزيا قۋاتتى ءارى وركەندەگەن ەل رەتىندە جاڭا بيىكتەردى باعىندىرىپ، ورنىقتى دامۋ جولىندا العا قاراي قادام باسا بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ تاريحي تامىرلاستىق، ورتاق مادەني قۇندىلىق، سان عاسىرلىق دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىك بايلانىستىراتىن قازاقستان مەن گرۋزيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ قازىرگى دەڭگەيىن جوعارى باعالادى.
- قازاق حالقى گرۋزيانىڭ باي تاريحى مەن بىرەگەي مادەنيەتىنە زور قۇرمەتپەن قارايدى. گرۋزين قاۋىمداستىعى ءبىزدىڭ كوپۇلتتى قوعامىمىزدىڭ اجىراماس بولىگى سانالادى ءارى ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىسقا دانەكەر بولىپ ءجۇر. سوڭعى جىلدارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسىمىز تىڭ سەرپىن الدى: ساياسي ديالوگ جاندانىپ، ءوزارا ساۋدا كولەمى تۇراقتى ءوسىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار ءتۇرلى سالاداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەيە تۇسۋدە. قازاقستان مەن گرۋزيا الەمدىك ارەنادا ءتيىمدى ىقپالداستىق ورناتىپ، نەگىزگى حالىقارالىق ماسەلەلەر بويىنشا ءبىر بىرىنە دايەكتى تۇردە قولداۋ بىلدىرۋدە، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى كوشباسشىلىق تانىتىپ، ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقان يراكليي كوباحيدزەگە ءى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن سالتاناتتى تۇردە تابىستادى.
گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە جوعارى باعا بەرگەنى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترىن قارسى الدى.