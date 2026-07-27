KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى ەندريۋ بەرنەمدى ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە كىرىسۋىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەندريۋ بەرنەمدى ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە كىرىسۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ ءباپاسوز قىزمەتى.

    Давлат раҳбари Эндрю Бернемни табриклади
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىندا قازاقستان مەن ۇلى بريتانيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەل حالىقتارىنىڭ مۇددەسى ءۇشىن ساياسي ديالوگتى، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ باعىتىندا بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ەندريۋ بەرنەمنىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، دوستاس بىرىككەن كورولدىك حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    بيلىك جانە ساياسات سىرتقى ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور