مەملەكەت باسشىسى ەندريۋ بەرنەمدى ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە كىرىسۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەندريۋ بەرنەمدى ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە كىرىسۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ ءباپاسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىندا قازاقستان مەن ۇلى بريتانيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەل حالىقتارىنىڭ مۇددەسى ءۇشىن ساياسي ديالوگتى، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ باعىتىندا بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەندريۋ بەرنەمنىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، دوستاس بىرىككەن كورولدىك حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.