مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ بيىل مامىر ايىندا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ بارلىق باعىتىنا ايتارلىقتاي سەرپىن بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەندەي، ەكى ەل ۇكىمەتتەرى اتالعان كەلىسىمدەردى دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا ومبى قالاسىندا ۇيىمداستىرىلاتىن ХХІІ قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا دايىندىق ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- مەملەكەتتەر باسشىلارى حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. پرەزيدەنتتەر جۇمىس بارىسىندا تۇراقتى بايلانىستا بولۋعا كەلىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا سويلەگەن ءسوزىنىڭ تولىق ءماتىنى جاريالانعانىن جازعانبىز.