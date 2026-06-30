KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ بيىل مامىر ايىندا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ بارلىق باعىتىنا ايتارلىقتاي سەرپىن بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.

    Токаев и Путин
    Фото: Акорда

    اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتكەندەي، ەكى ەل ۇكىمەتتەرى اتالعان كەلىسىمدەردى دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.

    اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا ومبى قالاسىندا ۇيىمداستىرىلاتىن ХХІІ قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا دايىندىق ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.

    - مەملەكەتتەر باسشىلارى حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. پرەزيدەنتتەر جۇمىس بارىسىندا تۇراقتى بايلانىستا بولۋعا كەلىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا سويلەگەن ءسوزىنىڭ تولىق ءماتىنى جاريالانعانىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور