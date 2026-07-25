مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى اۋقىمدى ماسەلەلەردى تالقىلادى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينگە ومبى تورىندە قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن العىس ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
سونىمەن قاتار 22-ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمى اياسىنداعى بۇگىنگى جۇزدەسۋ قازاقستان- رەسەي ىقپالداستىعىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنداعى جان-جاقتى ديالوگتى جالعاستىرىپ، الداعى قادامداردى ناقتىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن جەتكىزدى.
- ءبىز — اسا ءىرى ساۋدا سەرىكتەستەرىمىز. بىلتىر ساۋدا كولەمى شامامەن 28 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. بيىلعى بەتالىسىمىز دا وتە جاقسى. وتكەن جىلعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا، بيىل بەس ايدا ءوزارا ساۋدا كولەمىنىڭ قارقىنى ايتارلىقتاي ارتا ءتۇستى. رەسەي ەكونوميكامىزعا ينۆەستيتسيا سالاتىن ەلدەردىڭ اراسىندا كوش باستاپ تۇر. ينۆەستيتسيا كولەمى شامامەن 30 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا جالپى قۇنى 53 ميلليارد دوللار بولاتىن 177 پەرسپەكتيۆتى ونەركاسىپ جوباسىنىڭ ءتىزىمى جاساقتالدى. ونىڭ 122- ءسى ىسكە اسىرىلدى. قازىرگى كۇردەلى گەوساياسي جاعدايدى ەسكەرسەك، بۇل - كوڭىل قۋانتاتىن جەتىستىك، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى گۋمانيتارلىق سالاداعى ىقپالداستىق دەڭگەيىن جوعارى باعالادى. سونداي-اق قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ومبىداعى فيليالىن اشۋعا قولداۋ بىلدىرگەنى ءۇشىن رەسەي مەملەكەتىنىڭ باسشىسىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن بىرلەسە سالۋ جوباسىنىڭ اعىمداعى جاعدايى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- ماعان بالقاش كولى ماڭىندا نىسان ورنىن دايىنداۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىنداعانىن باياندادى. بۇل جوبا قازاقستان اۋماعىندا ەنەرگيانىڭ جاڭا ءتۇرىن وندىرۋگە عانا قاتىستى ەمەس. ول سونىمەن قاتار مەملەكەتتەرىمىزدىڭ، ەڭ باستىسى، حالىقتارىمىزدىڭ جانە وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ اراسىندا التىن كوپىر بولادى. ويتكەنى ءبىز رەسەي كومەگىمەن تەحنيكالىق كادرلاردى، كەيىن اتوم يندۋسترياسى سياقتى اسا كۇردەلى سالادا جۇمىس ىستەيتىن جەرگىلىكتى قازاق ماماندارىن دايارلاعىمىز كەلەدى، - قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان- رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن ومبىعا باردى.