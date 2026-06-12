KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيندى اتالعان ەلدىڭ مەملەكەتتىك مەرەكەسى - رەسەي كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев-Путин
    Фото: Ақорда

    - قازاقستان باۋىرلاس رەسەيمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق رۋحىندا دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقان دوستىق ءارى تاتۋ كورشىلىك قارىم-قاتىناستى جوعارى باعالايدى. ءسىزدىڭ جۋىردا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىڭىز ايرىقشا مانگە يە. ونىڭ ناتيجەسى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتىپ، اۋقىمدى جوبالار مەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا تىڭ سەرپىن بەردى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىزدىڭ ارقاسىندا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى مەملەكەتارالىق بايلانىستار الداعى ۋاقىتتا بارلىق سالادا قارقىندى دامي بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيننىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ يگىلىگى مەن وركەندەۋى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولايىم تابىس تىلەدى.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى كانادا گەنەرال-گۋبەرناتورى لۋيزا اربۋردى قۇتتىقتاعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور