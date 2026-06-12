مەملەكەت باسشىسى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيندى اتالعان ەلدىڭ مەملەكەتتىك مەرەكەسى - رەسەي كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قازاقستان باۋىرلاس رەسەيمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق رۋحىندا دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقان دوستىق ءارى تاتۋ كورشىلىك قارىم-قاتىناستى جوعارى باعالايدى. ءسىزدىڭ جۋىردا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىڭىز ايرىقشا مانگە يە. ونىڭ ناتيجەسى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتىپ، اۋقىمدى جوبالار مەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا تىڭ سەرپىن بەردى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىزدىڭ ارقاسىندا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى مەملەكەتارالىق بايلانىستار الداعى ۋاقىتتا بارلىق سالادا قارقىندى دامي بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيننىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ يگىلىگى مەن وركەندەۋى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولايىم تابىس تىلەدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى كانادا گەنەرال-گۋبەرناتورى لۋيزا اربۋردى قۇتتىقتاعان بولاتىن.