مەملەكەت باسشىسى پرەمەر- مينيستر لاۋازىمىنا بەكتەنوۆ كانديداتۋراسىن نەلىكتەن ۇسىنعانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگياسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ۇكىمەتتە، قۇرىلتايدا ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋ قاجەت. بۇل تۋرالى قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- كونستيتۋتسياعا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى جاڭادان سايلانعان قۇرىلتاي الدىندا ءوز وكىلەتتىگىن توقتاتادى. سوندىقتان ءبىز وسى جيىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋراسىن بەكىتۋىمىز قاجەت. مەن بۇگىن قۇرىلتايعا وتكەن پارتيالاردىڭ فراكسيا جەتەكشىلەرىمەن بىرگە وسى ماسەلەنى تالقىلادىم. سول جيىندا ايتىلعان پىكىرلەردى ەسكەرە وتىرىپ، ۇكىمەت باسشىسى لاۋازىمىنا ولجاس اباي ۇلى بەكتەنوۆتىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنامىن،-دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەتشىل، تاجىريبەلى، بىلىكتى ازامات، جاۋاپكەرشىلىگىن جاقسى تۇسىنەدى. بۇعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسى رەتىندە ناتيجەلى جۇمىس ىستەدى.
- قازىر ەلىمىزدىڭ الدىندا اۋقىمدى مىندەتتەر تۇرعانىن جاقسى بىلەسىزدەر. بۇل ماسەلە بويىنشا قۇرىلتايدىڭ تۇڭعىش وتىرىسىندا تولىعىمەن ايتتىم. قازاقستان ۇلكەن قۇرىلىس الاڭىنا اينالۋدا. ءتۇرلى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى قولعا الدىق. الدا ءالى كوپ جۇمىس ىستەلۋى كەرەك. جالپى ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن نىعايتۋعا، مەملەكەتىمىزدى ودان ءارى دامىتۋعا قاتىستى ماسەلەلەر ءالى دە كۇن تارتىبىندە تۇر. بۇل ماسەلەلەردى ويداعىداي ءساتتى شەشۋىمىز كەرەك، ءبارىمىز بىرگە. قۇرىلتاي وسى ماقساتتى جۇزەگە اسىرۋعا ءوزىنىڭ قوماقتى ۇلەسىن قوسادى دەپ ۇمىتتەنەمىن. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگياسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ۇكىمەت تە، قۇرىلتاي دا ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋ قاجەت. وسى اسا ماڭىزدى ءارى جاۋاپتى جۇمىستىڭ ءبارىن ۇيىمداستىرۋعا ولجاس اباي ۇلى بەكتەنوۆتىڭ قارىم-قابىلەتى جەتەدى دەپ سەنەمىن،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى ۇسىنىسىن قولدايدى دەپ ۇمىتتەنەتىنىن ايتتى.
- بۇگىن مەن اتالعان جوعارى لاۋازىمدارعا قاتىستى كانديداتۋرالاردى ۇسىندىم. باسقا دا قۇرىلىمداردى جاساقتاۋ جۇمىسى جالعاسادى. ونىڭ ءبارى كونستيتۋتسيادا كورسەتىلگەن تارتىپكە سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.