KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى رۋاندا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پول كاگامە مەن ونىڭ وتانداستارىن رۋاندا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Казахстана и Президент Руанды
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا رۋاندا رەسپۋبليكاسى قازاقستاننىڭ افريكاداعى سەنىمدى سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    سونىمەن قاتار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پول كاگامەنىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس رۋاندا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى كونگو پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور