مەملەكەت باسشىسى رۋاندا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پول كاگامە مەن ونىڭ وتانداستارىن رۋاندا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا رۋاندا رەسپۋبليكاسى قازاقستاننىڭ افريكاداعى سەنىمدى سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پول كاگامەنىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس رۋاندا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى كونگو پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.