مەملەكەت باسشىسى پەرۋ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسىنىڭ پەرۋ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن مالىمدەدى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ كەيكو فۋحيموريدى پەرۋ پرەزيدەنتى قىزمەتىنە كىرىسۋىمەن جانە وسى ەلدىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت كەيكو فۋحيموريدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال پەرۋ حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ تايلاند كورولىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى.