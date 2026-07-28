KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى پەرۋ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسىنىڭ پەرۋ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن مالىمدەدى.

    в
    Фото: Ақорда

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ كەيكو فۋحيموريدى پەرۋ پرەزيدەنتى قىزمەتىنە كىرىسۋىمەن جانە وسى ەلدىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت كەيكو فۋحيموريدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال پەرۋ حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ تايلاند كورولىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور