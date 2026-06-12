مەملەكەت باسشىسى قىرعىز رەسپۋبليكاسى جوگوركۋ كەنەشىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ مارلەن ماماتالييەۆكە ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ونىڭ قازاقستانعا العاشقى رەسمي ساپارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى نىعايتۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ەلىمىزگە ارنايى كەلگەنىڭىزگە قۋانىشتىمىز. ساپارىڭىز وتە ماڭىزدى. بۇل ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن. ەلدەرىمىز اراسىندا ەشقانداي تۇيتكىل نەمەسە تۇسىنىسپەۋشىلىك جوق. «قازاق-قىرعىز - ءبىر تۋعان» دەگەن ءسوز بار. ءبىر كەڭىستىكتە باۋىرلاس، تاتۋ بولىپ، ارامىزداعى قارىم-قاتىناستى نىعايتا بەرەمىز. قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكونوميكاسى جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلەدى. ءبىز بۇل وڭ ءۇردىستى قولدايمىز. قىرعىز رەسپۋبليكاسى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى بولىپ سايلاندى. مۇنى قىرعىزستان مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى ءۇشىن تاريحي وقيعا دەپ ايتۋعا بولادى. وسىعان وراي پرەزيدەنت سادىر نۋرگوجويەۆيچ جاپاروۆقا قۇتتىقتاۋ حات جولدادىم، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت شىمكەنت قالاسىنىڭ دامۋ قارقىنى تۋرالى ەسەپپەن تانىسقانىن جازعانبىز.