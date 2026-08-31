KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى قۇرىلتايدا ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا كانديداتۋرانى ۇسىندى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىندى.

    Ерлан Қарин жаңа лауазымды қызметке тағайындалды
    Фото: Ақорда

    اتاپ ايتقاندا، ۆيتسە-پرەزيدەنتتى پرەزيدەنت تاعايىندايدى. ءبىراق وعان قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمى كەرەك. قۇرىلتايدىڭ قۇرىلىمى جاساقتالعان سوڭ پرەزيدەنت ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىس ەنگىزەدى.

    ەرلان قارين وسىعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىندە بولدى.

    ءبىلىمى:

    - ك. جۇبانوۆ اتىنداعى اقتوبە مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «تاريح جانە گەوگرافيا» ماماندىعى بويىنشا ءبىتىردى. «تاريح جانە گەوگرافيا ءپانىنىڭ مۇعالىمى» بىلىكتىلىگى بەرىلدى (1996 ج)؛

    - ءال-فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى فيلوسوفيا جانە ساياساتتانۋ فاكۋلتەتىنىڭ اسپيرانتۋراسىن ءبىتىردى (1999-ج) .

    ەڭبەك جولى:

    - اقتوبە قالاسىنىڭ № 33 مەكتەبىندە گەوگرافيا جانە تاريح پاندەرىنىڭ ءمۇعالىمى (1996-ج)؛

    - قازاقستان دامۋ ينستيتۋتىندا ساياسي زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرى، قىتاي جانە رەسەي ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (1998-ج)؛

    - ورتالىق ازيا ساياسي زەرتتەۋلەر اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى (2000-ج)؛

    - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى (2002-ج)؛

    - رەسپۋبليكالىق «اسار» پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، زاماناۋي ساياسات حالىقارالىق ينستيتۋتىنىڭ باس ديرەكتورى (2003-ج)؛

    - انتيتەرروريستىك باعدارلامالار ورتالىعىنىڭ باسشىسى (2004-ج)؛

    - ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ساياسي ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىسى (2006-ج)؛

    - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2008-ج)؛

    - «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ ستراتەگيالىق دامۋ بويىنشا حاتشىسى (2008-ج)؛

    - ۆاشينگتونداعى (ا ق ش) امەريكا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ارنايى شاقىرىلعان پروفەسسورى (2013-ج)؛

    - ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى (2014-ج)؛

    - «قازاقستان» ر ت ر ك» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى (2017-ج)؛

    - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى (2019-ج. ءساۋىر - 2020-ج. شىلدە)؛

    - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى (2020-ج. شىلدەدەن باستاپ)؛

    - ق ر مەملەكەتتىك حاتشىسى (2022-ج)؛

    - ق ر مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى (2022-ج) .

    ايتا كەتەيىك، ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىستى قاشان ەنگىزەتىنىن ايتتى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور