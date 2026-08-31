مەملەكەت باسشىسى قۇرىلتايدا ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا كانديداتۋرانى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىندى.
اتاپ ايتقاندا، ۆيتسە-پرەزيدەنتتى پرەزيدەنت تاعايىندايدى. ءبىراق وعان قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمى كەرەك. قۇرىلتايدىڭ قۇرىلىمى جاساقتالعان سوڭ پرەزيدەنت ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىس ەنگىزەدى.
ەرلان قارين وسىعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىندە بولدى.
ءبىلىمى:
- ك. جۇبانوۆ اتىنداعى اقتوبە مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «تاريح جانە گەوگرافيا» ماماندىعى بويىنشا ءبىتىردى. «تاريح جانە گەوگرافيا ءپانىنىڭ مۇعالىمى» بىلىكتىلىگى بەرىلدى (1996 ج)؛
- ءال-فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى فيلوسوفيا جانە ساياساتتانۋ فاكۋلتەتىنىڭ اسپيرانتۋراسىن ءبىتىردى (1999-ج) .
ەڭبەك جولى:
- اقتوبە قالاسىنىڭ № 33 مەكتەبىندە گەوگرافيا جانە تاريح پاندەرىنىڭ ءمۇعالىمى (1996-ج)؛
- قازاقستان دامۋ ينستيتۋتىندا ساياسي زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرى، قىتاي جانە رەسەي ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (1998-ج)؛
- ورتالىق ازيا ساياسي زەرتتەۋلەر اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى (2000-ج)؛
- ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى (2002-ج)؛
- رەسپۋبليكالىق «اسار» پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، زاماناۋي ساياسات حالىقارالىق ينستيتۋتىنىڭ باس ديرەكتورى (2003-ج)؛
- انتيتەرروريستىك باعدارلامالار ورتالىعىنىڭ باسشىسى (2004-ج)؛
- ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ساياسي ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىسى (2006-ج)؛
- ق ر پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2008-ج)؛
- «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ ستراتەگيالىق دامۋ بويىنشا حاتشىسى (2008-ج)؛
- ۆاشينگتونداعى (ا ق ش) امەريكا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ارنايى شاقىرىلعان پروفەسسورى (2013-ج)؛
- ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى (2014-ج)؛
- «قازاقستان» ر ت ر ك» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى (2017-ج)؛
- ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى (2019-ج. ءساۋىر - 2020-ج. شىلدە)؛
- ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى (2020-ج. شىلدەدەن باستاپ)؛
- ق ر مەملەكەتتىك حاتشىسى (2022-ج)؛
- ق ر مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى (2022-ج) .
ايتا كەتەيىك، ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىستى قاشان ەنگىزەتىنىن ايتتى.