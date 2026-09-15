مەملەكەت باسشىسى قۇرمەتتى قوناقتار كىتابىنا جازبا قالدىردى
استانا. KAZINFORM - سەۋلگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان قازاقستان پرەزيدەنتىن كورەيا رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ رەزيدەنتسياسىندا سالتاناتتى تۇردە قارسى الدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن لي چجە مەڭ ءبىر-بىرىنە دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەرىپ، ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان كورەيا پرەزيدەنتى رەزيدەنتسياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
وعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قازاق-كورەي دوڭگەلەك ۇستەلىنىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەدى.
توقايەۆ قازاقستاننىڭ مينەرالدى رەسۋرستارىن يگەرۋدە كورەيامەن جاڭا مودەل ۇسىندى.
ارتىنشا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن وڭتۇستىك كورەيا پرەمەر-ءمينيسترى حان سون سۋك Alatau Smart City جوبالارىمەن تانىستى.