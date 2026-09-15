KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى قۇرمەتتى قوناقتار كىتابىنا جازبا قالدىردى

    استانا. KAZINFORM - سەۋلگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان قازاقستان پرەزيدەنتىن كورەيا رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ رەزيدەنتسياسىندا سالتاناتتى تۇردە قارسى الدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Глава нашего государства оставил запись в Книге почетных гостей
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن لي چجە مەڭ ءبىر-بىرىنە دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.

    قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەرىپ، ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان كورەيا پرەزيدەنتى رەزيدەنتسياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.

    وعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قازاق-كورەي دوڭگەلەك ۇستەلىنىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەدى.

    توقايەۆ قازاقستاننىڭ مينەرالدى رەسۋرستارىن يگەرۋدە كورەيامەن جاڭا مودەل ۇسىندى.

    ارتىنشا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن وڭتۇستىك كورەيا پرەمەر-ءمينيسترى حان سون سۋك Alatau Smart City جوبالارىمەن تانىستى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور