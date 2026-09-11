مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ مالايزيا مەن گرۋزياداعى ەلشىلەرىن تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن:
مالىك كەڭەسباي ۇلى مىرزالين قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مالايزياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گرۋزياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
تالعات مۇباراق ۇلى ادۋوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گرۋزياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بولات بولات ۇلى سۇگىربايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مالايزياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ برۋنەي-دارۋسسالامداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى لاۋازىمدارىنان بوساتىلدى.