KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ مالايزيا مەن گرۋزياداعى ەلشىلەرىن تاعايىندادى

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Kazakhstan names new ambassadors to Malaysia, Georgia
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن:

    مالىك كەڭەسباي ۇلى مىرزالين قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مالايزياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گرۋزياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛

    تالعات مۇباراق ۇلى ادۋوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گرۋزياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

    سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بولات بولات ۇلى سۇگىربايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مالايزياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ برۋنەي-دارۋسسالامداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى لاۋازىمدارىنان بوساتىلدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور