مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن گرۋزيا اراسىندا «جول كارتاسىن» ازىرلەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORNM - مەملەكەت باسشىسى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ونى ناقتىلاي ءتۇسىپ، ەنەرگەتيكا، ينۆەستيتسيا، كولىك قاتىناسى، اۋىل شارۋاشىلىعى، سيفرلاندىرۋ، تۋريزم جانە باسقا دا پەرسپەكتيۆتى سالالارعا باعىتتالعان «جول كارتاسىن» ازىرلەۋدى ۇسىندى.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنت گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن كەلىسسوز بارىسىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە ءوزارا ءتيىمدى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.
اتاپ ايتقاندا، ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىنىڭ نەگىزگى قاتىسۋشىلارى رەتىندە ەكى ەل كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، كونتەينەرلىك تاسىمال كولەمىن كەڭەيتۋ، تاريف ساياساتىن ۇيلەستىرۋ جانە سيفرلاندىرۋدى ۇدەتۋ باعىتىندا دايەكتى شارالار قابىلداۋعا نيەتتى.
سوڭعى بەس جىلدا ورتا ءدالىز ارقىلى تاسىمال كولەمى 3,5 ەسە وسكەن. 2029-جىلعا قاراي اتالعان باعدار بويىنشا قاتىنايتىن كونتەينەرلىك پويىزدار سانى 3 مىڭعا جەتەدى دەپ كۇتىلۋدە.
قازاقستان باتۋمي پورتىنان بولەك، گرۋزيانىڭ باسقا دا تەڭىز ايلاقتارىنا كىرۋگە مۇددەلى. وتكەن جىلى قازاقستاندىق ينۆەستوردىڭ قاتىسۋىمەن پوتي پورتىندا جاڭا مۋلتيمودالدى تەرمينال اشىلدى. اناكليا پورتى - ءوڭىرارالىق بايلانىستى نىعايتۋ تۇرعىسىنان قىزىقتى جوبانىڭ ءبىرى سانالادى.
سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت ءوزارا ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆتى سالالارىنىڭ قاتارىندا اتالدى.
ەكى ەل سيفرلىق ۇكىمەت، ونلاين مەملەكەتتىك قىزمەتتەر جانە GovTech شەشىمدەر باعىتىندا تاجىريبە الماسۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
قازاقستان گرۋزيا ستارتاپتارى مەن تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ Astana Hub باعدارلاماسىنا جانە ايماقتىق تەحنولوگيالىق باستامالارعا قاتىسۋىن قۇپتايدى.
بۇدان بولەك، اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت جانە تۋريزم سالالارىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت گرۋزيانىڭ قازاقستاندىق تۋريستەر ءۇشىن تانىمال باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالاتىنىن اتاپ ءوتىپ، ەلىمىز دە گرۋزيالىق مەيمانداردى قۇشاق جايا قارسى الۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى مادەني الماسۋلاردى قولداۋدىڭ ماڭىزىنا ءمان بەرىپ، ەكى ەلدىڭ مادەنيەت كۇندەرىن ۇيىمداستىرۋدى ۇسىندى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن گرۋزيا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىنى تۋرالى جازدىق.