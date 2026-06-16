مەملەكەت باسشىسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ۇكىمەت مۇشەلەرى عارىش سالاسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى، ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار جانە دامۋ پەرسپەكتيۆاسى تۋرالى باياندادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى سالانىڭ ستراتەگيالىق ءمانىن اتاپ ءوتىپ، سپۋتنيكتىك بايلانىس پەن عارىش ينفراقۇرىلىمىنىڭ ورنىقتى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋگە ەرەكشە نازار اۋداردى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ەكونوميكا مەن مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ يگىلىگى ءۇشىن سپۋتنيكتىك جۇيەلەردى دامىتۋعا، عارىش ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋگە، سونداي-اق عارىش دەرەكتەرىنە نەگىزدەلگەن قولدانبالى شەشىمدەردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان نەگىزگى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندە مالىمەت بەردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جاھاندىق عارىش سەكتورى تۇبەگەيلى وزگەردى. بۇل سالا تەك ءىرى دەرجاۆالاردىڭ «جابىق كلۋبىنا» تيەسىلى بولعان ءداۋىر ارتتا قالدى. بۇگىندە جەكە كومپانيالار بايلانىس، حابار تاراتۋ، ناۆيگاتسيا، عارىش مونيتورينگى، عىلىمي زەرتتەۋلەر جانە ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتۋ سەكىلدى قولدانبالى باعىتتاردى بەلسەندى تۇردە دامىتىپ كەلەدى.
بۇدان بولەك، عارىشتى يگەرۋ عىلىمىن ىلگەرىلەتۋ ماسەلەلەرى قارالدى. اسىرەسە، عىلىمي زەرتتەۋلەرگە، سونىڭ ىشىندە استروفيزيكاعا قولداۋ كورسەتۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى. ۇلتتىق تەحنولوگيالىق جانە ينجەنەرلىك الەۋەتتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى سانالعان «بايتەرەك» جوباسىن ىسكە اسىرۋ بارىسى وڭ باعالاندى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىنا توقتالىپ، رەسەي فەدەراتسياسىمەن جانە باسقا دا شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن ستراتەگيالىق ىقپالداستىقتى دامىتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى. بايقوڭىر قالاسى مەن وعان جاقىن اۋدانداردا تۇراتىن ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك-تۇرمىستىق جاعدايىن جاقسارتۋعا ءمان بەرىلدى.
پرەزيدەنت ۇكىمەتكە عارىش سالاسىن جاڭعىرتۋدى جانە ونىڭ الەۋەتىن مەملەكەت مۇددەسىنە ءتيىمدى پايدالانۋدى كوزدەيتىن ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
پرەزيدەنت قورعانىس مينيسترىنە قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىعىن جەتىلدىرۋدى تاپسىرعانىن جازعان ەدىك.