مەملەكەت باسشىسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مەن ونىڭ اپپاراتى تۋرالى ەرەجەنى بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىنىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەيبىر اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جارلىققا سايكەس، قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مەن ونىڭ اپپاراتى تۋرالى ەرەجە بەكىتىلىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسى ورىنباسارىنىڭ وكىلەتتىلىكتەرى ايقىندالدى.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مەن ونىڭ اپپاراتىنا جاھاندىق سىن-قاتەرلەرگە، ىشكى احۋالدىڭ وزەكتى اسپەكتىلەرىنە جان-جاقتى تالداۋ جۇرگىزۋ مىندەتى جۇكتەلدى.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسى ورىنباسارىنىڭ قۇزىرىنا قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ اكتىلەرى مەن تاپسىرمالارىنىڭ، قاۋىپسىزدىك كەڭەسى شەشىمدەرىنىڭ، سونىڭ ىشىندە شۇعىل وتىرىستارىندا قابىلدانعان شەشىمدەردىڭ مۇلتىكسىز ءارى تولىق ورىندالۋىن باقىلاۋ، سونداي-اق ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، ەلدىڭ قورعانىس قابىلەتىن ارتتىرۋ، زاڭ مەن ءتارتىپتى ساقتاۋ سالالارىنداعى ءىس-شارالاردى جۇزەگە اسىراتىن مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇيىمداردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ كىرەدى.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اقپاراتتىق جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ، دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ، سىبايلاس جەمقورلىق پەن ەكونوميكالىق قىلمىسقا قارسى ءىس- قيمىل، ازاماتتىق قورعانىس ماسەلەلەرىمەن اينالىسادى.
بۇدان بولەك، قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جوعارىدا اتالعان شارالاردى ىسكە اسىراتىن مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇيىمداردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرىپ، حالىقارالىق بايلانىس ورناتادى، سونداي-اق قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىنىڭ قىزمەتىن ۇيىمداستىرادى.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ اپپاراتى ءوز الدىنا دەربەس مەملەكەتتىك ورگان رەتىندە پرەزيدەنتكە تىكەلەي باعىنادى جانە ەسەپ بەرەدى. ورگان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى تاۋەكەلدەردى باقىلاۋ ءىسىن جەتىلدىرۋ جانە كۇشەيتۋ، مەملەكەتتى باسقارۋدىڭ ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ، قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى قىزمەتىنە ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان قولداۋ كورسەتۋ جانە ولاردىڭ شەشىمدەرىن ورىنداۋ شارالارىمەن اينالىسادى.
بۇل مىندەتتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگى مەن تاۋەلسىزدىگىن، اۋماقتىق تۇتاستىعىن، حالىقارالىق ارەناداعى ۇلتتىق مۇددەلەرى مەن كونستيتۋتسيالىق جۇيەنىڭ نەگىزدەرىن ساقتاۋدى كوزدەيدى.
ەسكە سالساق، جاقىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ايدا عالىم قىزى بالايەۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ 12-13-قىركۇيەك كۇندەرى بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ءۇندىستانعا باراتىنى بەلگىلى بولدى.