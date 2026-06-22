KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى قاتار امىرىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ راس-لاففان ونەركاسىپتىك ورتالىعىندا بولعان قايعىلى وقيعا سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ جاراقات الۋىنا جانە ءىز-ءتۇزسىز جوعالۋىنا بايلانىستى قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيگە كوڭىل ايتتى.

    Мемлекет басшысы Қатар Әміріне көңіл айту жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    - وسىنداي قيىن ساتتە قاتارعا تىلەكتەسپىز جانە ادامداردى ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قولداۋ بىلدىرەمىز، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    ايتا كەتەلىك قاتارداعى زاۋىتتا جارىلىس بولعان ەدى. قاتاردىڭ ەڭ ءىرى ەنەرگەتيكالىق كەشەنىندەگى جارىلىس كەزىندە 50 دەن استام ادام جاراقات العان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور