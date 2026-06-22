مەملەكەت باسشىسى قاتار امىرىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ راس-لاففان ونەركاسىپتىك ورتالىعىندا بولعان قايعىلى وقيعا سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ جاراقات الۋىنا جانە ءىز-ءتۇزسىز جوعالۋىنا بايلانىستى قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيگە كوڭىل ايتتى.
- وسىنداي قيىن ساتتە قاتارعا تىلەكتەسپىز جانە ادامداردى ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قولداۋ بىلدىرەمىز، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
ايتا كەتەلىك قاتارداعى زاۋىتتا جارىلىس بولعان ەدى. قاتاردىڭ ەڭ ءىرى ەنەرگەتيكالىق كەشەنىندەگى جارىلىس كەزىندە 50 دەن استام ادام جاراقات العان ەدى.