مەملەكەت باسشىسى ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ جاڭا اكىمىنە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى ەسەت بايكەندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
پرەزيدەنتكە ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بارىسى جانە الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارلار جونىندە باياندالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا وڭىردەگى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، ينۆەستيتسيا تارتۋ، ونەركاسىپ الەۋەتىن كوتەرۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەردى جاڭعىرتۋ جانە تۇرعىندارعا ساپالى الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ جۇمىستارى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
سونداي-اق باسىم جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندە ۇسىنىستار ايتىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى وبلىستىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، ءوڭىردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە ازاماتتاردىڭ تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەسەت بايكەن بيىل 17 -شىلدەدە ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.