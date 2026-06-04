مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق بانككە قارجى جۇيەسىنىڭ ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق بانك باسشىلىعىنىڭ 2025-جىلى اتقارعان جۇمىس قورىتىندىسى مەن 2026-جىلعا ارنالعان جوسپارى تۋرالى ەسەبىن تىڭدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ اقشا نەسيە ساياساتىندا قول جەتكىزگەن ناتيجەلەر، قارجى سەكتورى، التىن ۆاليۋتا رەزەرۆى، ۇلتتىق قور مەن ب ج ز ق زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ جاعدايى، سونداي-اق قارجى جۇيەسىنىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسيالانۋى جونىندە مالىمەت بەردى.
پرەزيدەنتكە بىلتىر ينفلياتسيا دەڭگەيى 12,3 پايىزعا دەيىن باسەڭدەگەنى باياندالدى. ينفلياتسيانىڭ تومەندەۋى بيىل دا جالعاسۋدا، مامىر ايىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس - 10,4 پايىز.
ۇلتتىق بانك ۇكىمەتپەن بىرگە ينفلياتسيا دەڭگەيىن باياۋلاتۋ باعىتىندا كەشەندى جۇمىس جۇرگىزۋدە.
مەملەكەت باسشىسىنا ۇلتتىق بانكتىڭ سەنىمگەرلىك باسقارۋىنا بەرىلگەن ۇلتتىق قور مەن ب ج ز ق اكتيۆتەرىنىڭ جاي-كۇيى جونىندە اقپارات ۇسىنىلدى.
ۇلتتىق بانكتىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆى بىلتىر رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، 65,4 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى 5,1 ميلليارد دوللارعا ءوسىپ، 63,9 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ب ج ز ق اكتيۆتەرىنىڭ كولەمى 2,7 تريلليون تەڭگەگە ارتىپ، 25,1 تريلليون تەڭگەگە ۇلعايدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا سيفرلاندىرۋ جانە سيفرلىق جوبالاردى دامىتۋ جايىندا ايتىلدى. 2025-جىلى سيفرلىق اكتيۆتەرگە ارنالعان ارنايى قۇقىقتىق رەجيم قولدانىسقا ەنىپ، ونىڭ بازاسىندا ناقتى اكتيۆتەردى توكەندەۋ، اقشاعا بايلانعان ستەيبلكويندەر شىعارۋ، كريپتوپروۆايدەر مەن كريپتو-فيات ارنالارىن ۇيىمداستىرۋ سياقتى 30 دان استام پيلوتتىق جوبا جۇزەگە اسىرىلدى.
قازاقستان وڭىردەگى العاشقى ۇلتتىق تسيفرلىق قارجى ينفراقۇرىلىمىن ىسكە قوستى. بۇل قاۋىپسىز بيومەتريا، بانكارالىق ەسەپ ايىرىسۋلاردى جۇرگىزۋ، قارجىلىق اقپارات الماسۋ جۇيەسى، سيفرلىق تەڭگە، الاياقتىقتان قورعاۋ جانە زاماناۋي سيفرلىق سەرۆيستەر سەكىلدى تەتىكتەردى بىرىكتىرەدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق بانككە قارجى جۇيەسىنىڭ ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋدى، سونداي-اق ۇكىمەتپەن بىرلەسە ينفلياتسيانى تەجەۋ جانە ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى قولداۋ جونىندە ۇيلەسىمدى ساياسات جۇرگىزۋدى تاپسىردى.
سونىمەن قاتار قارجى نارىعىنداعى وزىق تسيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى ودان ءارى دامىتۋدىڭ ماڭىزى ايرىقشا اتاپ ءوتىلدى.