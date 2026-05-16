مەملەكەت باسشىسى كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جونىندەگى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جانە زەردەلى ۇلت قالىپتاستىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جانە زەردەلى ۇلت قالىپتاستىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى
ادامي كاپيتالدى دامىتۋ، قوعامنىڭ زياتكەرلىك جانە مادەني الەۋەتىن نىعايتۋ، ءبىلىم بەرۋ، تاربيەلەۋ جانە وقۋ- اعارتۋ ءىسىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتى رەتىندە كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ، زەردەلى ۇلت قالىپتاستىرۋ، سونداي- اق شىعارماشىل، جاسامپاز جانە باسەكەگە قابىلەتتى تۇلعانى دامىتۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ ماقساتىندا قاۋلى ەتەمىن:
1. مىنالار مادەنيەت، ءبىلىم بەرۋ جانە يننوۆاتسيالار سالالارىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتتارى بولىپ ايقىندالسىن:
كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جانە زەردەلى ۇلت قالىپتاستىرۋ؛
وقىرماندارعا ارنالعان زاماناۋي ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ: سيفرلىق قۇرالداردى كەڭىنەن قولدانا وتىرىپ، جاڭا فورماتتاعى كىتاپحانالار، قوعامدىق كەڭىستىكتەر قۇرۋ؛
تۋىندىلارى جاس ۇرپاقتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى مەن ەرەجەلەرىن قۇرمەتتەۋ رۋحىندا تاربيەلەۋگە ىقپال ەتىپ جۇرگەن وتاندىق جازۋشىلار مەن اقىنداردى قولداۋ؛
باسپاگەرلەر مەن كىتاپ ءونىمىن تاراتۋشىلاردىڭ مەملەكەت ءۇشىن پايدالى قىزمەتتەرىن ىنتالاندىرۋ؛
ۇلتتىق ادەبي مۇرانى ەل ىشىندە جانە شەتەلدە ناسيحاتتاۋ.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى:
1) حالىقتىڭ ءارتۇرلى ساناتتارى، ونىڭ ىشىندە بالالار مەن جاستار اراسىندا كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جانە كىتاپ وقۋدىڭ ورنىقتى داعدىلارىن قالىپتاستىرۋ جونىندەگى شارالار كەشەنىن ىسكە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتسىن؛
2) جاڭا فورماتتاعى كىتاپحانالار، كوپفۋنكسيونالدى قوعامدىق كەڭىستىكتەر قۇرۋدى، زاماناۋي اقپاراتتىق جۇيەلەر مەن سەرۆيستەر ەندىرۋدى قوسا العاندا، وقىرمان ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋدى قامتاماسىز ەتسىن؛
3) ۇلتتىق ادەبي مۇرانى ەل ىشىندە جانە شەتەلدە ناسيحاتتاۋدى، ونىڭ ىشىندە تۋىندىلاردى ساپالى اۋدارۋ، باسىپ شىعارۋ، وقىرمانداردىڭ كەڭ اۋقىمدى اۋديتورياسىنا تاراتۋ ارقىلى قامتاماسىز ەتسىن؛
4) 2026 -جىلعى 1- قىركۇيەككە دەيىن «جىلدىڭ 10 وقىرمانى» رەسپۋبليكالىق جوباسىن ىسكە اسىرۋعا كىرىسسىن؛
5) جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جاعدايىندا 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن جانە كىتاپ ءىسىن ناسيحاتتاۋدىڭ 2027 - 2031 -جىلدارعا ارنالعان «زەردەلى ۇلت» تۇجىرىمداماسىن (بۇدان ءارى - «زەردەلى ۇلت» تۇجىرىمداماسى) بەكىتسىن؛
6) 2027 -جىلعى 1- قاڭتارعا دەيىن «كىتاپحانا جانە كىتاپ شىعارۋ ءىسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا زاڭىنىڭ جوباسىن ازىرلەسىن؛
7) 2027 -جىلعى 1 -قاڭتارعا دەيىن كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋداعى جەتىستىكتەرى ءۇشىن ۇلتتىق سىيلىق تاعايىنداسىن؛
8) 2027 -جىلعى 1 -قاڭتارعا دەيىن ءبىرىڭعاي قولجەتىمدى ۇلتتىق سيفرلىق كىتاپحانا پلاتفورماسىن قۇرسىن؛
9) جىل سايىن «زەردەلى ۇلت» تۇجىرىمداماسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە ەسەپ بەرسىن.
3. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ
پرەزيدەنتى ق. توقايەۆ
استانا، اقوردا، 2026 -جىلعى 16- مامىر
№ 1279