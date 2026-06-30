KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى كونگو پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kassym-Jomart Tokayev congratulates DR Congo President on Independence Day
    Photo credit: Akorda

    قاسىم-جومارت توقايەۆ فەليكس-انتۋان چيسەكەدي چيلومبو مەن ونىڭ وتانداستارىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    - پرەزيدەنت ەلىمىز كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىن افريكا قۇرلىعىنداعى سەنىمدى ءارى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ وتكەن. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى ەكىجاقتى ىقپالداستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ فەليكس-انتۋان چيسەكەدي چيلومبونىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى گەرمانيا فەدەرالدىق ەكونوميكا جانە ەنەرگەتيكا ءمينيسترى كاتەرينا رايحەنى قابىلداعانىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور