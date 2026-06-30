مەملەكەت باسشىسى كونگو پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ فەليكس-انتۋان چيسەكەدي چيلومبو مەن ونىڭ وتانداستارىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- پرەزيدەنت ەلىمىز كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىن افريكا قۇرلىعىنداعى سەنىمدى ءارى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ وتكەن. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى ەكىجاقتى ىقپالداستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ فەليكس-انتۋان چيسەكەدي چيلومبونىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى گەرمانيا فەدەرالدىق ەكونوميكا جانە ەنەرگەتيكا ءمينيسترى كاتەرينا رايحەنى قابىلداعانىن جازعانبىز.