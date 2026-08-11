KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى كولۋمبيا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كولۋمبيا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ كولۋمبياداعى جويقىن جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا بولۋىنا بايلانىستى قازاقستان حالقىنىڭ جانە ءوزىنىڭ اتىنان پرەزيدەنت ابەلاردو دە لا ەسپريەلياعا جانە ونىڭ وتانداستارىنا كوڭىل ايتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    پرەزيدەنت قازا تاپقانداردىڭ تۋعان-تۋىستارىنىڭ سابىرعا كەلۋىنە جانە ءىز-ءتۇسسىز جوعالعان جانداردىڭ تەز ارادا وتباسىلارىنا ورالۋىنا تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەيىك، كولۋمبيادا 10- تامىزدا ەلدىڭ باتىسىندا بولعان 7,4 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ۇلتتىق اپات رەجيمى جاريالاندى.

    سىرتقى ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور