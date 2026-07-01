مەملەكەت باسشىسى كانادا پرەمەر-ءمينيسترىن ۇلتتىق مەرەكەمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كانادا كۇنى - ۇلتتىق مەيرامىنا وراي وسى ەلدىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارنيگە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.
پرەزيدەنت ەلىمىز كانادامەن دوستىققا جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن كوپجىلدىق سەرىكتەستىكتى جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتىپ، ەكىجاقتى بايلانىستى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مارك كارنيدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس كانادا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى رۋاندا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان ەدى.