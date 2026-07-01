KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى كانادا پرەمەر-ءمينيسترىن ۇلتتىق مەرەكەمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Kassym-Jomart Tokayev conveys Canada Day greetings to PM Mark Carney
    Photo credit: Akorda

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كانادا كۇنى - ۇلتتىق مەيرامىنا وراي وسى ەلدىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارنيگە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.

    پرەزيدەنت ەلىمىز كانادامەن دوستىققا جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن كوپجىلدىق سەرىكتەستىكتى جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتىپ، ەكىجاقتى بايلانىستى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ مارك كارنيدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس كانادا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى رۋاندا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور