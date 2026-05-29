مەملەكەت باسشىسى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى بۇگىنگى كۇننىڭ سيمۆوليكالىق مانىنە نازار اۋداردى. ءدال وسى كۇنى، ياعني، 2014-جىلى 29-مامىردا قازاقستان ەلورداسىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق تۋرالى شارتقا قول قويىلعان بولاتىن.
- بۇل ۋاقيعا ەۋرازيالىق ينتەگراتسيانىڭ ماڭىزدى كەزەڭى رەتىندە ەستە قالدى. وداق قۇرىلعان ساتتەن بەرى ەۋرازيالىق «بەستىكتىڭ» باستى ىنتىماقتاستىق الاڭىنا اينالدى. وسىعان وراي بارشا ارىپتەسىمدى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق كۇنىمەن قۇتتىقتاۋعا رۇقسات ەتىڭىزدەر. بىرلەستىك ودان ءارى دامىپ، ەلدەرىمىز بەن حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتە بەرسىن! بۇگىنگى شاعىن فورماتتاعى كەزدەسۋ بارىسىندا ءبىز سىرتقى ساۋداعا، جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ باستامالارىنا قاتىستى ماڭىزدى ماسەلەلەردى تالقىلايمىز. بۇل تۋرالى مازمۇندى اڭگىمەمىز كەشە ەكونوميكالىق فورۋم اياسىندا باستالدى. جيىنىمىز ادەتتەگىدەي كونسترۋكتيۆتى سيپاتتا ءوتىپ، ءوزارا ءتيىمدى شەشىمدەر قابىلداناتىنىنا سەنىمدىمىن،-دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆپەن قاتار كەڭەس وتىرىسىنا بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان جانە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ قاتىستى.