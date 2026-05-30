KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى حورۆاتيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت زوران ميلانوۆيچتى جانە ونىڭ وتانداستارىن مەملەكەتتىلىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Давлат раҳбари Хорватия Президентига табрик телеграммасини йўллади
    Фото: Ақорда

    - مەملەكەت باسشىسى حاتتا قازاقستان حورۆاتيامەن ۇزاق جىلدار بويعى ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايتىنىن جانە كەڭ كولەمدى باعىتتار بويىنشا ەكىجاقتى بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ زوران ميلانوۆيچتىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال حورۆات حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    بۇدان بۇرىن سادىر جاپاروۆ قازاقستان حالقىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ءساتتى وتكىزۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازدىق.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور