مەملەكەت باسشىسى حورۆاتيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت زوران ميلانوۆيچتى جانە ونىڭ وتانداستارىن مەملەكەتتىلىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسى حاتتا قازاقستان حورۆاتيامەن ۇزاق جىلدار بويعى ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايتىنىن جانە كەڭ كولەمدى باعىتتار بويىنشا ەكىجاقتى بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ زوران ميلانوۆيچتىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال حورۆات حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
بۇدان بۇرىن سادىر جاپاروۆ قازاقستان حالقىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ءساتتى وتكىزۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازدىق.