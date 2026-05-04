مەملەكەت باسشىسى GITEX AI Central Asia & Caucasus كورمەسىنە باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ GITEX AI Central Asia & Caucasus حالىقارالىق تەحنولوگيالىق كورمەسىن ارالاپ كوردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل الەمدە سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن يننوۆاتسيالار سالاسى بويىنشا ەڭ ءىرى پلاتفورمالار قاتارىنداعى GITEX جاھاندىق ەكوجۇيەسىنىڭ ءبىر بولىگى سانالادى.
مەملەكەت باسشىسىنا Al-Farabium سۋپەركومپيۋتەرىنىڭ مۇمكىندىكتەرى مەن ونىڭ بازاسىندا ىسكە اسىرىلعان ونداعان جوبالار، سونىڭ ىشىندە «قازاق تەلەكوم» ا ق بايلانىس ورتالىعىنىڭ تۇتىنۋشىلار شاعىمىن وپەراتوردىڭ قاتىسۋىنسىز وڭدەيتىن ج ي-اسسيستەنتى تانىستىرىلدى.
بۇل سيفرلىق شەشىم قوڭىراۋدى زاڭدى تۇلعا نەمەسە الاياق شالعانىن انىقتاپ، ونى انتيفرود كولل ورتالىققا جىبەرەدى، وسىلايشا، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا اقپارات بەرۋگە كومەكتەسەدى.
سونداي-اق پرەزيدەنتكە بانك جۇيەسىندەگى جوبالار جونىندە مالىمەت بەرىلدى. ولار رەتتەلەتىن، اشىق جانە اۋقىمدى سيفرلىق اكتيۆتەر ەكوجۇيەسىن قۇرۋعا، ينفراقۇرىلىمدى (كريپتو حاب) دامىتۋعا جانە حالىق پەن بيزنەسكە قىزمەتتەردىڭ تولىق سپەكترىن ۇسىنۋعا باعىتتالعان.
سيفرلىق اكتيۆتەر نارىعىن دامىتۋ اياسىندا قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) توكەن تۇرىندە قارجى قۇرالدارىن شىعارۋ قاراستىرىلىپ جاتىر.