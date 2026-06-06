KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى شۆەسيا كورولىن ۇلتتىق كۇنمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ حاتتا اتالعان ەلدىڭ ورنىقتى دامۋ، يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ باعىتتارىندا تاماشا تابىسقا قول جەتكىزگەنىن اتاپ وتكەن. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    ы
    Фото: Ақорда

    سونداي-اق پرەزيدەنت جوعارى دەڭگەيدەگى قازاقستان-شۆەتسيا قارىم-قاتىناسى قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا الداعى ۋاقىتتا دا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    مەملەكەت باسشىسى شۆەسيا كورولى XVI كارل گۋستاۆقا جانە دوستاس شۆەد حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور