مەملەكەت باسشىسى شۆەسيا كورولىن ۇلتتىق كۇنمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ حاتتا اتالعان ەلدىڭ ورنىقتى دامۋ، يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ باعىتتارىندا تاماشا تابىسقا قول جەتكىزگەنىن اتاپ وتكەن. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
سونداي-اق پرەزيدەنت جوعارى دەڭگەيدەگى قازاقستان-شۆەتسيا قارىم-قاتىناسى قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا الداعى ۋاقىتتا دا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسى شۆەسيا كورولى XVI كارل گۋستاۆقا جانە دوستاس شۆەد حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.