مەملەكەت باسشىسى ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردى زاڭنامالىق تۇرعىدان قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا پالاتانىڭ اتقارعان قىزمەتى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءماجىلىس سپيكەرىنىڭ ايتۋىنشا، پارلامەنت جاڭا اتا زاڭنىڭ نورمالارىن ىسكە اسىرۋعا جول اشاتىن جەتى كونستيتۋتسيالىق زاڭدى ساپالى ءارى ۋاقتىلى قابىلدادى. سونىڭ ىشىندە «پرەزيدەنت تۋرالى»، «قۇرىلتاي جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى»، «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى»، «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمى تۋرالى» جانە باسقا دا كونستيتۋتسيالىق زاڭدار بار. اتالعان جۇمىس قوعام وكىلدەرىنىڭ جانە ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن اشىق جۇرگىزىلدى.
جالپى، ءماجىلىس سەسسياسى باستالعاننان بەرى 89 زاڭ قابىلدانىپ، سەناتقا جولدانعان. ولاردىڭ اراسىندا قۇرىلىس، سيفرلىق كودەكستەر، جاساندى ينتەللەكت، بانك جانە بانك قىزمەتى، قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ، قىلمىستىق جانە قىلمىستىق-پروتسەسسۋالدىق كودەكستەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ، مەملەكەتتىك قىزمەت، مەملەكەتتىك ناگرادالار، عىلىم ماسەلەلەرى، پەداگوگ مارتەبەسىن كوتەرۋ، جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل، جەكە سوت ورىنداۋشىلار قىزمەتى جانە باسقا دا زاڭدار بار.
قازىر دەپۋتاتتاردىڭ قاراۋىندا 80 زاڭ جوباسى جاتىر. ونىڭ قاتارىندا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋعا بايلانىستى راقىمشىلىق جاريالاۋ، جول قوزعالىسىنداعى سيفرلاندىرۋ مەن قاۋىپسىزدىك، جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ، تەلەكوممۋنيكاتسيا نارىعىن دامىتۋ، ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ، نوتاريات جانە باسقا دا ماسەلەلەر تۋرالى زاڭ جوبالارىن ايتۋعا بولادى.
ەرلان قوشانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ءماجىلىس سەسسيا سوڭىنا دەيىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ءتوراعاسىنىڭ عىلىمدى دامىتۋعا بولىنگەن قارجىنى ورىندى جۇمساۋ، بىلتىرعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتى يگەرۋگە قاتىستى ۇكىمەت پەن جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ەسەبىن جانە دەپۋتاتتاردىڭ ايماقتارعا ساپارى كەزىندە سايلاۋشىلار تاراپىنان تۇسكەن وتىنىشتەردىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا ۇكىمەتتىڭ اقپاراتىن تىڭداۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ءماجىلىس زاڭ شىعارۋ ىسىندە اشىقتىققا جانە ساراپشىلىق توپپەن ىنتىماقتاستىققا باسا نازار اۋدارادى. قوعامدىق پالاتا وتىرىستارى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا پارلامەنتتىك ديپلوماتيا باعىتىنداعى جۇمىس قورىتىندىلارى، اتاپ ايتقاندا، تۇرىك پ ا، ت م د پارلامەنتارالىق اسسامبلەياسى جانە باسقا پارلامەنتارالىق ۇيىمدارمەن ىقپالداستىق جايىندا باياندالدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكەنى قابىلدادى.